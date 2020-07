SCOTT Junior Trophy 2020 in Obertraun

Die SCOTT Juni­or Tro­phy ist all­jähr­lich ein Höhe­punkt bei der Salz­kam­mer­gut-Tro­phy

Auf­grund der Covid-Auf­la­gen lässt sich die Juni­or Tro­phy aber in die­sem Jahr nicht in Bad Goi­sern durch­füh­ren! Zusam­men mit den Teil­neh­mern der Tro­phy Indi­vi­du­ell wür­den sonst zu vie­le Per­so­nen zusam­men­kom­men. Die Ver­an­stal­tung wird des­halb auf das weit­läu­fi­ge Are­al des Aus­tri­an Sport Resort (BSFZ) in Ober­traun ver­legt. Dort steht mit der Bike-Are­na und dem Pump­t­rack ein idea­les Gelän­de für Kin­der und Jugend­li­che zur Ver­fü­gung und das Star­ter­feld kann dort auf zwei Renn­ta­ge auf­ge­teilt wer­den.

Neu­er Ver­an­stal­ter ist das Inter­cy­cling Team rund um Andre­as Mühl­ba­cher, der in den letz­ten bei­den Jah­ren schon als ÖRV-Com­mis­saire bei der Juni­or Tro­phy in Bad Goi­sern im Ein­satz war und mit Unter­stüt­zung des Tro­phy-Teams ins­ge­samt vier Bewer­be orga­ni­sie­ren wird!

Was ändert sich außer dem neu­en Start­ort in Ober­traun

Neu ist ein XC-Fun-Race am Sams­tag (18. Juli) für die Kate­go­rien U7 bis U15, die fahr­tech­nisch noch nicht so ver­siert sind. Die Stre­cken des XC-Fun-Race wer­den bewusst kurz­ge­hal­ten. Im Anschluss fin­det ein Pump­t­rack-Bewerb ohne Zeit­neh­mung statt. Das XCO-Pro-Race am Sonn­tag (19. Juli) für die Kate­go­rien U9 bis U17 und Junio­ren ist fahr­tech­nisch etwas schwie­ri­ger als das letzt­jäh­ri­ge Ren­nen in Bad Goi­sern. Die Stre­cken­län­gen blei­ben aber in etwa gleich. Für Kin­der ohne Renn­erfah­rung zwi­schen 3 und 14 Jah­ren gibt es par­al­lel dazu auf einer Wie­se wie­der den belieb­ten Par­cours-Bewerb ohne Zeit­mes­sung.

Auch wenn mit 1. Juli bei der Sport­aus­übung kein Sicher­heits­ab­stand mehr ein­ge­hal­ten wer­den muss, wird die Ver­an­stal­tung nach den stren­ge­ren Regeln (Stand Ende Mai) abge­wi­ckelt. Statt der sonst übli­chen Grup­pen­starts, wer­den die Teil­neh­mer aller Bewer­be des­halb heu­er ein­zeln star­ten!

Im Ziel gibt es für alle Kids übri­gens wie­der die lecke­ren Leb­ku­chen-Medail­len der Bäcke­rei Mais­lin­ger.

Alle Infos und Anmel­dung zu den Bewer­ben unter www.trophy.at/news!

Foto: Joa­chim Gams­jä­ger