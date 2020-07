Verleihung ESP Zertifikate — HAK Bad Ischl

Eine Grup­pe des drit­ten Jahr­gangs der Han­dels­aka­de­mie Bad Ischl konn­te im Rah­men ihrer dies­jäh­ri­gen Juni­or Com­pa­ny „Fresh’n Start Print“ viel­fäl­ti­ge unter­neh­me­ri­sche Erfah­run­gen sam­meln. Vier Schü­le­rin­nen und Schü­ler nutz­ten die­se Chan­ce und nah­men am 30.06.2020 die Mög­lich­keit zur Absol­vie­rung der Prü­fung zum Entre­pre­neu­ri­al Skills Pass im Rah­men des BPQM Unter­richts in Anspruch. Der Entre­pre­neu­ri­al Skills Pass (ESP) ist eine inter­na­tio­na­le Qua­li­fi­ka­ti­on die von Schü­lern im Alter von 15 – 19 Jah­ren absol­viert wer­den kann, wenn sie rea­le unter­neh­me­ri­sche Erfah­run­gen gemacht haben und so wich­ti­ges Wis­sen, Fähig­kei­ten und Kom­pe­ten­zen sam­meln konn­ten, um ein eige­nes Unter­neh­men zu grün­den oder erfolg­reich im Beruf zu sein.

Nach der Lern­er­fah­rung durch ihr Juni­or Com­pa­ny Pro­jekt „Fresh’n Start Print“ konn­ten Leo­nie Gais­ber­ger, Mar­vin Hödl­mo­ser, Nor­man Höplin­ger und Ste­fan Josef Lüf­tin­ger aus die­ser Klas­se die Abschluss­prü­fung, in der sowohl das theo­re­ti­sche und das sach­li­che Wis­sen, als auch die kogni­ti­ven und prak­ti­schen Fähig­kei­ten bezüg­lich der wich­tigs­ten Geschäfts­kon­zep­te bewer­tet, bestä­tigt und zer­ti­fi­ziert wur­den, erfolg­reich able­gen.

Die BHAK/ Pra­xis­schu­le Bad Ischl gra­tu­liert den vier Schü­le­rin­nen und Schü­lern zu ihren erbrach­ten Leis­tun­gen! Mit dem ESP-Pass haben sie einen wert­vol­len Nach­weis für ihre unter­neh­me­ri­sche Hand­lungs­fä­hig­keit erbracht, der sowohl auf natio­na­ler als auch inter­na­tio­na­ler Ebe­ne Aner­ken­nung fin­det.

Foto: pri­vat