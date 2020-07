Versuchte Brandstiftung in Weißenbach: Unbekannter versuchte Imbiss anzuzünden

Wie die Poli­zei am Mon­tag berich­tet, ver­such­te ein noch unbe­kann­ter Täter Frei­tag­abend zwi­schen 19:45 Uhr und 20:30 Uhr einen Imbiss­stand in Wei­ßen­bach am Atter­see in Brand zu set­zen.

Dazu ent­nahm er aus einem für die­sen Tag still­ge­leg­ten Gril­ler die noch vor­han­de­nen glü­hen­den Koh­len mit einer Schau­fel und leg­te sie vor eine Holz­tür des Anbau­es. Außer­dem stell­te er eini­ge Gast­gar­te­nuten­si­li­en vor den Koh­le­hau­fen. Die­se und auch die Holz­schie­be­tür fin­gen Feu­er.

Spa­zier­gän­ger ent­deck­ten den Brand

Zwei Spa­zier­gän­ger ent­deck­ten den Brand und ver­stän­dig­ten einen benach­bar­ten Hote­lier, der das Feu­er mit einem Hand­feu­er­lö­scher löschen konn­te. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Unter­ach am Atter­see unter der Tele­fon­num­mer 059133 4160 in Ver­bin­dung zu set­zen.

Quel­le: Poli­zei OÖ