Alkolenker gestoppt: Flucht endet in Straßengraben

Ein Alko­len­ker lie­fer­te sich am Mon­tag in Alt­müns­ter eine Ver­fol­gungs­jagd mit der Poli­zei. Die Flucht ende­te im Stra­ßen­gra­ben.

Ein 30-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den lenk­te am 31. August 2020 kurz vor 15 Uhr sei­nen Pkw auf der Bahn­hof­stra­ße Gmun­den in Rich­tung Alt­müns­ter. Der Len­ker war nicht ange­schnallt und wur­de von der Poli­zei mit Anhal­te­si­gnal auf­ge­for­dert, ste­hen­zu­blei­ben. Dies miss­ach­te­te der 30-Jäh­ri­ge und fuhr wei­ter. Die Poli­zei über­hol­te den Len­ker und hielt an einem Park­platz. Ein neu­er­lich, deut­li­ches Anhal­te­zei­chen miss­ach­te­te der Len­ker aber­mals.

Alko­len­ker lan­det auf der Flucht in Stra­ßen­gra­ben

Die Beam­ten ver­such­ten dem Len­ker zu fol­gen, der mit deut­lich über­höh­ter Geschwin­dig­keit Rich­tung Alt­müns­ter davon­fuhr. Im Orts­ge­biet von Alt­müns­ter fuhr der Len­ker mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit bei einer Ver­kehrs­in­sel links, auf der Gegen­fahr­bahn­sei­te vor­bei. Dabei ver­lor der 30-Jäh­ri­ge in einer nach­fol­gen­den Dop­pel­kur­ve die Kon­trol­le über sei­nen Pkw, kam rechts von der Fahr­bahn ab und lan­de­te in einer Böschung zwi­schen Fahr­bahn und Bahn­damm der Salz­kam­mer­gut­bahn.

Len­ker hat­te 1,7 Pro­mil­le

Beim unver­letz­ten Len­ker wur­de ein Alko­mat­test durch­ge­führt. Ergeb­nis: 1,7 Pro­mil­le. Der 30-Jäh­ri­ge wird bei der Bezirks­haupt­mann­schaft ange­zeigt, berich­tet die Poli­zei.

Quel­le: LPD OÖ