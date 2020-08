ASKÖ Ohlsdorf Jugend wird ausgezeichneter Vierter

Die ASKÖ Ohls­dorf Jugend wird aus­ge­zeich­ne­ter Vier­ter beim 7. Salz­kam­mer­gut Fuss­ball Nach­wuchs Tur­nier.

Tol­le Stim­mung in Ohls­dorf bei der 7. Auf­la­ge des Salz­kam­mer­gut Fuss­ball Nach­wuchs Tur­niers in Ohls­dorf. Das ASKÖ Ohls­dorf Team rund um Trai­ner Heli Pöll mit Luca, Luki, Simon, Dani­el, Raphi, Gre­gor, Tobi, Tim­my, Ben­ni, Dejan, Jonas, Mario & Gabri­el spiel­ten super Par­tien und wur­den aus­ge­zeich­ne­ter Vier­ter. Nach dem Grup­pen­sieg in der Vor­run­de (2:0 vs. SK Rapid Wien, 1:1 vs. SV Ried, 1:1 vs. Blau Weiß Linz) muss­te sich das Team im Halb­fi­na­le trotz vie­ler Chan­cen FC Red Bull Salz­burg knapp mit 0:1 geschla­gen geben. Das Spiel um Platz 3 sicher­te sich der SK Rapid Wien mit einem 4:0.

Der SK Pun­ti­ga­mer Sturm Graz hol­te sich die Sie­ger­tro­phäe beim Salz­kam­mer­gut Nach­wuchs Tur­nier in Ohls­dorf mit einem 1:0 Sieg gegen den FC Red Bull Salz­burg.

Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie und der dar­aus resul­tie­ren­den behörd­li­chen Auf­la­gen, muss­te lei­der die Anzahl der Teams von 12 auf 8 Star­ter begrenzt wer­den. Es war uns dadurch heu­er nicht mehr gestat­tet, aus­län­di­sche Teams ein­zu­la­den (zum Bei­spiel waren schon ange­mel­det: FC Augs­burg, SK Dyna­mo Bud­weis, 1 FC Nürn­berg, SSV Jahn Regens­burg, NK Mari­bor).

Der ASKÖ Ohls­dorf & sein Team freut sich schon auf den 8ten Event im nächs­ten Jahr und star­tet bereits jetzt mit den Vor­be­rei­tun­gen.

End­ergeb­nis 7. Salz­kam­mer­gut Fuß­ball Nach­wuchs Tro­phäe 2020.

1. SK Pun­ti­ga­mer Sturm Graz

2. FC Red Bull Salz­burg

3. SK Rapid Wien

4. ASKÖ Ohls­dorf

5. SV Ried

6. FC Blau Weiss Linz

7. MFS — Aus­tria

8. Lask Linz

Über­blick Detail-Ergeb­nis­se: https://tournify.de/live/askoeohlsdorf/schedule.

Foto: Der­flin­ger