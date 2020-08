Ebensee hat neuen Genussmittelpunkt

JOGAL ist in aller Mun­de

Der Haus­na­me „Jogal­mann“ steht für den land­wirt­schaft­li­chen Betrieb in der Eben­seer Feld­gas­se von Her­bert Prom­ber­ger, der als hilfs­be­rei­ter und belieb­ter Land­wirt in der Regi­on bekannt ist. „JOGAL– Genuss­mit­tel­punkt Eben­see“ ist des­halb die Bezeich­nung, die Toch­ter Petra für das Direkt­ver­mark­tungs­pro­jekt gewählt hat.

Nach einem bereits erfolg­rei­chen Pro­be­lauf lud sie ver­gan­ge­nen Frei­tag über 50 Gäs­te aus Poli­tik, Land- und Wirt­schaft ein, um ihr „JOGAL“ offi­zi­ell zu eröff­nen. Der Genuss­mit­tel­punkt besteht aus einer klei­nen Hüt­te, die es aber „in sich“ hat. In Form von Selbst­be­die­nung war­ten regio­na­le, bäu­er­li­che Pro­duk­te dar­auf, nun täg­lich von 6 bis 20 Uhr in der Feld­gas­se 5 erwor­ben zu wer­den. 12 Lie­fe­ran­ten sind es bereits, die ihre hoch­wer­ti­gen Waren anbie­ten – von Klarap­fel­mar­me­la­de über ein­ge­leg­te Wach­te­lei­er, Sul­ze, Zie­gen­kä­se, Rosen­blü­ten­si­rup bis zu Gams­wurst und Nudeln – alles aus der unmit­tel­ba­ren Regi­on.

NR-Abge­ord­ne­te und Bezirks­bäue­rin Bet­ti­na Zopf, Bür­ger­meis­ter Mar­kus Sil­ler, Andre­as Prom­ber­ger (WKO), die Eben­seer Orts­bau­ern und Ver­tre­ter der Land­ju­gend schwärm­ten von den dar­ge­bo­te­nen Köst­lich­kei­ten und gra­tu­lier­ten der Jung­un­ter­neh­me­rin zu ihrem Enga­ge­ment und der tol­len Initia­ti­ve.

Foto: pri­vat