Erfrischung und Entlastung für Arbeitnehmer

Mit einer ver­dien­ten Abküh­lung in Form von Eis­ca­fé der Gmund­ner Milch über­rasch­ten Ver­tre­ter des ÖAAB Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mer in Betrie­ben im Salz­kam­mer­gut. Neben der will­kom­me­nen Erfri­schung in einem beson­ders her­aus­for­dern­den Som­mer über­brach­ten die Spit­zen­funk­tio­nä­re des OÖVP-Arbeit­neh­mer­bun­des auch aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zu Coro­na-Hilfs­maß­nah­men und der steu­er­li­chen Ent­las­tung.

„Gera­de Arbeit­neh­mer und Fami­li­en mit Kin­dern haben in den letz­ten Mona­ten Bemer­kens­wer­tes geleis­tet. Sie wer­den durch die aktu­el­len Maß­nah­men der Bun­des­re­gie­rung ent­las­tet. Zusätz­lich wird Men­schen, die durch die Coro­na­kri­se in Not gera­ten sind beson­ders gehol­fen“, so ÖVP Bezirks­par­tei­ob­mann LAbg. Rudolf Raf­fels­ber­ger.

Lohn­steu­er gesenkt. Die Sen­kung des ers­ten Steu­er­ta­rifs von 25 auf 20 Pro­zent wur­de vor­ge­zo­gen und rück­wir­kend mit 1. Jän­ner 2020 wirk­sam. Das bringt Steu­er­zah­lern eine jähr­li­che Ent­las­tung von 100 bis 350 Euro.

Ent­las­tung für Gering­ver­die­ner. Arbeit­neh­mer, die kei­ne Steu­ern zah­len, wer­den durch die Erhö­hung der Sozi­al­ver­si­che­rungs­rück­erstat­tung bis zu 100 Euro ent­las­tet. Die­se Maß­nah­me gilt eben­falls rück­wir­kend ab 1. Jän­ner 2020.

Bonus für jedes Kind. Für jedes Kind, für das man Fami­li­en­bei­hil­fe bezieht, wird im Sep­tem­ber auto­ma­tisch ein Bonus in der Höhe von 360 Euro aus­be­zahlt.

Unter­stüt­zung für Arbeits­lo­se. Arbeits­lo­se erhal­ten ein­ma­lig, auto­ma­tisch zusätz­lich zum Arbeits­lo­sen­geld, eine Unter­stüt­zung in der Höhe von 450 Euro. Aus dem Fami­li­en­kri­sen­fonds sind im Juli pro Kind noch­mals 100 Euro dazu­ge­kom­men.

Einen Über­blick über alle Coro­na-Maß­nah­men für Arbeit­neh­mer und Fami­li­en, vom Fami­li­en­här­teaus­gleich bis zur Mög­lich­keit von steu­er­frei­en Bonus­zah­lun­gen, fin­det man in der ÖAAB-Info­bro­schü­re, die kos­ten­los bestellt wer­den kann (Tel. 0732 66 28 51, Mail oeaab@ooe-oeaab.at).

ÖAAB-Bezirks­ob­frau Abg.z.NR Bet­ti­na Zopf weist auch dar­auf hin, dass Regie­rung und Par­la­ment unter Ein­bin­dung der Sozi­al­part­ner in der Coro­na­kri­se rasch und kon­se­quent die not­wen­di­gen Maß­nah­men zum Schutz der Gesund­heit und zur Siche­rung der Arbeits­plät­ze gesetzt haben. In meh­re­ren Coro­na­pa­ke­ten wur­den zudem wich­ti­ge gesetz­li­che Klar­stel­lun­gen für Arbeit­neh­mer, wie den Anspruch auf Pend­ler­pau­scha­le auch im Home­of­fice, getrof­fen.

Foto: pri­vat