Fünf Alpineinsätze an einem Tag

Die alpi­nen Ein­satz­kräf­te stan­den am Mitt­woch im Bezirk Gmun­den bei fünf Alar­mie­run­gen im Dau­er­ein­satz.

Eine 63-Jäh­ri­ge und ihr 64-jäh­ri­ger Mann unter­nah­men eine Wan­de­rung in Gosau. Sie stie­gen zur Mit­tel­sta­ti­on des Horn­spitz-Express Ses­sel­lif­tes auf. Dar­auf­hin schlug das Ehe­paar einen Forst­weg ein, um wei­ter in Rich­tung Zwie­sel­alm zu wan­dern. Die­ses Vor­ha­ben wur­de jedoch ver­wor­fen.

Ver­irrt und erschöpft

Beim Ver­such einen Wan­der­weg ins Tal zu fin­den, ver­irr­ten sich die Sport­ler in weg­lo­sem Gelän­de. Ein Wei­ter­kom­men war für die bei­den erschöpf­ten Wan­de­rer nicht mehr mög­lich. So ent­schloss sich das Paar schließ­lich um 13:30 Uhr dazu, einen Not­ruf abzu­set­zen.

Das Ehe­paar wur­de von den Berg­ret­tern mit Klet­ter­gur­ten aus­ge­stat­tet und über eine Stre­cke von ins­ge­samt 150 Metern pas­siv abge­las­sen. Die Urlau­ber konn­ten unver­letzt, jedoch leicht erschöpft, aus ihrer Not­la­ge befreit wer­den.

66-Jäh­ri­ge kol­la­bier­te

Eine 66-jäh­ri­ge Frau fuhr gemein­sam mit ihrem Mann und ihrer Toch­ter mit der Gon­del­bahn auf die Kat­rin in Bad Ischl und anschlie­ßend zum Kat­rin- Gip­fel­kreuz. Beim Wei­ter­wan­dern über den Rund­weg in Rich­tung Elfer­ko­gel kol­la­bier­te die 66-jäh­ri­ge Dame plötz­lich auf­grund der Hit­ze. Die Toch­ter, eine aus­ge­bil­de­te Ret­tungs­sa­ni­tä­te­rin, küm­mer­te sich um ihre Mut­ter und ver­stän­dig­te die Berg­ret­tung Bad Ischl. Am 30-Meter-Ber­ge­tau wur­de die Frau in das Kran­ken­haus Bad Ischl geflo­gen.

Sturz von Klet­ter­wand

Zwei Klet­te­rin­nen im Alter von 21 und 23 Jah­ren gin­gen den Inter­sport Klet­ter­steig auf den Don­ner­ko­gel im Gemein­de­ge­biet von Gosau. Die bei­den Klet­ter­steig-Anfän­ge­rin­nen waren gut aus­ge­rüs­tet, hat­ten jedoch noch Pro­ble­me beim Bege­hen des Klet­ter­steigs. Im unte­ren Drit­tel, noch vor der bekann­ten Him­mels­lei­ter, hat­te die 21-Jäh­ri­ge an einer stei­len Klet­ter­stel­le Pro­ble­me beim Umhän­gen des Klet­ter­steigs­ets am Stahl­seil.

Die Frau fiel dar­auf­hin in das noch ein­ge­häng­te Klet­ter­steigs­et und stürz­te bis zur nächs­ten Zwi­schen­si­che­rung eini­ge Meter ab. Durch die­sen Sturz erlitt sie eine tie­fe Schnitt­ver­let­zung und Abschür­fun­gen. Sie konn­te jedoch noch mit Hil­fe ihrer Freun­din und zwei wei­te­ren hilfs­be­rei­ten Klet­te­rern selbst­stän­dig bis zum Not­aus­stieg berg­auf und über die­sen bis zur Seil­bahn­sta­ti­on der Don­ner­ko­gel­bahn abstei­gen.

Dort wur­de sie von den Mit­ar­bei­tern der Seil­bahn sicher ins Tal gebracht, von wo sie von der Ret­tung abge­holt und ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl zur Behand­lung der Schnitt­wun­de trans­por­tiert wur­de.

Aus­ge­rutscht und Sprung­ge­lenk ver­letzt

Eine Berg­stei­ger­grup­pe aus dem Bezirk Linz-Land wan­der­te am Vor­mit­tag auf den Hohen Sar­stein im Gemein­de­ge­biet von Bad Goi­sern. Beim Abstieg vom 1975m hohen Gip­fel­kreuz rutsch­te eine 61-jäh­ri­ge Frau unter­halb der Sar­stein­alm auf dem stei­ni­gen Wan­der­weg aus und ver­letz­te sich am rech­ten Sprung­ge­lenk so stark, dass sie nicht mehr selbst­stän­dig ins Tal abstei­gen konn­te.

Zwölf Mann des Berg­ret­tungs­dienst Bad Goi­sern stie­gen gemein­sam mit einem Alpin­po­li­zis­ten der AEG Gmun­den zur ver­un­glück­ten Frau auf. Die Ver­letz­te wur­de von den Ein­satz­kräf­ten ter­res­trisch ins Tal gebracht und dort dem Roten Kreuz Bad Goi­sern über­ge­ben. Sie wur­de zur wei­te­ren Behand­lung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum nach Bad Ischl trans­por­tiert.

Nach Sturz mehr­mals über­schla­gen

Ein 44-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Efer­ding ging allei­ne den Inter­sport Klet­ter­steig auf den Don­ner­ko­gel im Gemein­de­ge­biet von Gosau. Nach dem erfolg­rei­chen Been­den des Auf­stiegs über den Klet­ter­steig, ging der Mann vom Gip­fel des 2054m hohen Gro­ßen Don­ner­ko­gel über den nor­ma­len Wan­der­weg zurück in Rich­tung der Don­ner­ko­gel Seil­bahn­sta­ti­on. Beim Abstieg stürz­te der Mann im stei­len, fel­si­gen Gelän­de. Der 44-Jäh­ri­ge über­schlug sich mehr­mals und ver­letzt sich dabei schwer. Er setz­te jedoch kei­nen Not­ruf ab, son­dern ver­such­te noch selbst­stän­dig wei­ter abzu­stei­gen.

Nach­kom­men­de Wan­de­rer kamen dem Ver­letz­ten zu Hil­fe und beglei­te­ten ihn zur Berg­sta­ti­on der Don­ner­ko­gel­bahn. Von dort wur­de er mit der Seil­bahn ins Tal trans­por­tiert. In der Tal­sta­ti­on war­te­te die in der Zwi­schen­zeit alar­mier­te Berg­ret­tung mit einem Arzt, wel­cher den Mann bis zum Ein­tref­fen der Ret­tung ver­sorg­te. Mit die­ser wur­de er dann zur wei­te­ren Behand­lung in das Kran­ken­haus nach Bad Ischl trans­por­tiert.

Quel­le: LPD OÖ