Von Anfang an über­nahm die Heim-Elf das Zep­ter und ließ den Gäs­ten aus Stey­rer­mühl kei­nen Hauch einer Chan­ce. Jung­spund Peter Engl eröff­ne­te das Tor­fes­ti­val in der 17. Spiel­mi­nu­te. Valen­tin Vesel­aj (19. und 74.), Holz­in­ger Tho­mas (68. und 90.), Jan Sokol (72.) und Dax­ner Rudolf (82.) mar­kier­ten die rest­li­chen Tref­fer. So konn­te Eben­see einen 7:0 Auf­takt­sieg fei­ern. Das Vor­spiel der 1b Mann­schaf­ten ende­te mit 12:1 für Eben­see.

Match­ball­spon­sor: Gast­haus zum Tiro­ler

Foto: Hör­man­din­ger