Heimerfolg der Ü45–2 Senioren des Tennis SPG Ebensee

Wäh­rend die Her­ren 1 und das Damen­team die­se Run­de spiel­frei waren, gab es für die Her­ren 2 und 3 jeweils Nie­der­la­gen. So muss­ten sich die Her­ren 2 in der 2. Klas­se Süd A knapp gegen die SPG Bad Ischl 5 mit 4:5 geschla­gen geben und die Her­ren 3 in der 3. Klas­se Süd B mit 3:6 gegen Tabel­len­füh­rer ASKÖ Stey­rer­mühl 4.

Bei den Senio­ren konn­te die Ü35–1 Mann­schaft in der Lan­des­li­ga West aus­wärts ein 3:3 gegen UTC Wei­bern 1 errei­chen, die Ü35–2 ver­lo­ren in der Regio­nal­klas­se Süd mit 3:0 gegen die SPG Micheldorf/Klaus 1. Das Ü45–1 Team blieb durch ein 3:3 gegen TC Bad Goi­sern in der Bezirks­klas­se Süd A in der lau­fen­den Meis­ter­schaft zwar unge­schla­gen, rutsch­te aber auf den 2. Tabel­len­rang zurück. Im letz­ten Spiel der 1. Klas­se Süd fei­er­ten die Ü45–2 Senio­ren (Foto) den 4. Sieg in Serie (4:2 gegen TK Alt­müns­ter 1) und bele­gen in der End­ta­bel­le den 4. Rang. Ü55 war spiel­frei.

Somit steht auch schon die letz­te Meis­ter­schafts­run­de vor der Tür und par­al­lel dazu star­ten am 6.8. die Orts­meis­ter­schaf­ten.

Foto: pri­vat