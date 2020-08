Neues Team rund um Lokalmatador Promberger

Eben­sees Bun­des­li­ga­team geht auf Sto­ckerl­platz los

Nach dem Abgang der ver­dien­ten Spie­ler Mar­tin Leon­harts­ber­ger (Wech­sel zu Maut­hau­sen) und Flo­ri­an Feny­vesi (Stu­di­um Buda­pest), erfolg­te ein radi­ka­ler Umbau der Eben­seer Bun­des­li­ga-Mann­schaft rund um Jonas Prom­ber­ger. Schon vor „Coro­na“ wur­de Sek­ti­ons­lei­ter Her­bert Ried­ler auf dem Trans­fer­markt fün­dig und „angel­te“ zwei inter­es­san­te Spie­ler. Die Num­mer 1 des neu­for­mier­ten Teams ist dem­nach Ivan Kara­bec aus Tsche­chi­en. Der 39-jäh­ri­ge Legio­när kommt mit einer höchst span­nen­den Visi­ten­kar­te an den Traun­see. Auf­grund einer Arm­be­hin­de­rung ist Ivan Paralym­pic-Spie­ler und wur­de 2000 in Sid­ny sogar Olym­pia­sie­ger. Dar­über hin­aus konn­te er zahl­rei­che WM-Erfol­ge für sich ver­bu­chen.

In Tsche­chi­en spiel­te er jah­re­lang für Havi­rov in der höchs­ten Spiel­klas­se. „Ivan hat das Zeug, sich in Eben­see als Publi­kums­ma­gnet zu eta­blie­ren“, ist Ried­ler über­zeugt von der Neu­ver­pflich­tung. Der zwei­te Neue ist Chris­ti­an Wolf, er spiel­te zuletzt bei Obern­dorf. Sein Ver­ein lös­te sich auf und somit wur­de der „Mis­ter Vien­na 2016“ für Eben­see frei. Lokal­ma­ta­dor Jonas Prom­ber­ger hat sich schon bes­tens bei sei­nen Trai­nings­kol­le­gen vom Her­ren-Natio­nal­team in Sto­ckerau ein­ge­lebt und gibt für die kom­men­de Sai­son die Mis­si­on „Sto­ckerl­platz“ aus.

Nach dem Bun­des­li­ga­er­öff­nungs­tur­nier in Salz­burg anfangs Sep­tem­ber kommt es bereits am Sonn­tag, 13. Sep­tem­ber zum „Kra­cher“ der 1. Run­de. Der Titel­fa­vo­rit Maut­hau­sen emp­fängt Eben­see. Dabei kommt es zum Wie­der­se­hen mit den Neo-Maut­haus­nern Ober­ficht­ner und Leon­harts­ber­ger, die Eben­see in die Bun­des­li­ga führ­ten. Für Bri­sanz ist also gesorgt. Das ers­te Heim­spiel Eben­sees steigt aller­dings erst im Okto­ber. Coro­nabe­dingt gibt es noch das gro­ße Fra­ge­zei­chen hin­ter den Dop­pel­be­geg­nun­gen. Dies­be­züg­lich und auch was mög­li­che Rei­se­be­schrän­kun­gen anlangt, herrscht noch gro­ßes Zit­tern vor dem Sai­son­start.