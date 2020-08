ÖAMTC Gmunden unterwegs auf zwei Rädern

Drei Pan­nen­hel­fer sind künf­tig mit einem Motor­rad im Salz­kam­mer­gut unter­wegs.

Die Seen im Salz­kam­mer­gut sind an Bade­ta­gen Ein­satz­schwer­punk­te der ÖAMTC-Pan­nen­hil­fe. Wäh­rend sich die Bade­gäs­te im Was­ser abküh­len, ste­hen ihre Fahr­zeu­ge oft stun­den­lang in der Son­ne. „Gro­ße Hit­ze setzt alters­schwa­chen Bat­te­rien aller­dings stark zu. Des­we­gen pas­siert es im Som­mer ziem­lich häu­fig, dass am Ende des Bade­ta­ges das Auto nicht mehr anspringt. Auch ver­lo­re­ne Auto­schlüs­sel oder selbst­ver­ur­sach­te Miss­ge­schi­cke sind an hei­ßen Tagen „belieb­te“ Pan­nen­grün­de rund um die ober­ös­ter­rei­chi­schen Seen“, weiß ÖAMTC-Pan­nen­hel­fer Mar­tin Plober­ger. Er ist einer von drei Pan­nen­hel­fern des Stütz­punk­tes Gmun­den, die künf­tig mit einem spe­zi­el­len ÖAMTC-Pan­nen­hil­fe-Motor­rad unter­wegs sein wer­den. Andre­as Schimpl und Georg Hoj­dar kom­plet­tie­ren das Zwei­rad-Team. Alle drei sind auch in ihrer Frei­zeit pas­sio­nier­te Motor­rad­fah­rer.

Für die Pan­nen­hel­fer sind Ein­sät­ze an Bade­ta­gen oft ein Hin­der­nis­lauf. Die Zufahr­ten sind meis­tens ver­stopft und star­ker Ver­kehr sorgt viel­fach für Stau. Um die War­te­zei­ten für betrof­fe­ne Mit­glie­der kurz zu hal­ten, ist seit weni­gen Wochen ein neu­es Pan­nen­hil­fe-Motor­rad im Ein­satz – erst­mals in Ober­ös­ter­reich. Es eig­net sich ide­al, um auf den oft über­füll­ten Park­plät­zen rund um die Seen über­haupt zum defek­ten Fahr­zeug zu gelan­gen. Aber auch zu Pan­nen­hil­fen auf den Auto­bah­nen wird wohl häu­fig aus­ge­rückt wer­den: „Das Motor­rad ist aus­ge­stat­tet mit einer Pan­nen­hil­fe-Aus­rüs­tung samt Start­hil­fe-Anla­ge. Bei Schön­wet­ter wer­den wir wohl den gan­zen Tag mit der Maschi­ne unter­wegs sein“, sagt Plober­ger.

Foto: ÖAMTC