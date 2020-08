Öffentliche Badeplätze in Oberösterreich bieten Erholung im und am Wasser

Wirt­schafts- und Tou­ris­mus-Lan­des­rat Mar­kus Ach­leit­ner: „Nut­zung intak­ter Natur­räu­me und öffent­li­cher Zugang zu den Seen ein gro­ßes Anlie­gen“

Öffent­li­che Bade­plät­ze an den hei­mi­schen Seen mit einer Gesamt­flä­che von mehr als 1.500.000 Qua­drat­me­tern bie­tet allei­ne das Land Ober­ös­ter­reich der hei­mi­schen Bevöl­ke­rung als auch Aus­flugs­gäs­ten und Urlauber/innen. Die ober­ös­ter­rei­chi­schen Gemein­den und die Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­te (ÖBf) bie­ten zusätz­li­che öffent­li­che Flä­chen an den Seen.

„Gera­de in die­sem Som­mer bie­ten die öffent­li­chen Bade­plät­ze — sowohl des Lan­des Ober­ös­ter­reich, aber auch das viel­fäl­ti­ge Ange­bot der Bun­des­fors­te und der Gemein­den — den Gäs­ten Ent­span­nung, Erho­lung und Abküh­lung, wenn auch mit Mas­ke und Abstand“, erklärt Wirt­schafts- und Tou­ris­mus-Lan­des­rat Mar­kus Ach­leit­ner im Hin­blick auf das brei­te Ange­bot, das der ober­ös­ter­rei­chi­schen Bevöl­ke­rung und den Gäs­ten jeder­zeit zur Ver­fü­gung steht.

Das Land Ober­ös­ter­reich bekennt sich zu jeder ein­zel­nen der von ihm betrie­be­nen Bade­flä­chen und spricht sich aus­drück­lich für den Erhalt der öffent­li­chen See­zu­gän­ge aus. „Ich bin auch in lau­fen­der enger Abstim­mung mit den Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­ten, die in fast allen Fäl­len Eigen­tü­mer der Seen sind, dass es zu kei­ner Ein­schrän­kung bei den See­zu­gän­gen kommt und schät­ze die Bun­des­fors­te hier als ver­läss­li­chen Part­ner“, unter­streicht Lan­des­rat Mar­kus Ach­leit­ner. Ins­ge­samt 27 öffent­li­che und frei zugäng­li­che Natur­ba­de­plät­ze betrei­ben allei­ne die Bun­des­fors­te in Ober­ös­ter­reich und stel­len damit eine Gesamt­flä­che von 110.000 Qua­drat­me­tern zur Ver­fü­gung. Damit lie­gen mehr als die Hälf­te der bun­des­weit 44 ÖBf-Natur­ba­de­plät­ze in Ober­ös­ter­reich.

„Dar­über hin­aus haben wir als Land Ober­ös­ter­reich eine Pro­jekt­grup­pe ein­ge­setzt, die in Koope­ra­ti­on mit den Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­ten die Zugäng­lich­keit wei­te­rer öffent­li­cher Flä­chen prüft, um das hoch­wer­ti­ge Ange­bot an öffent­li­chen Bade­plät­zen für die Ober­ös­ter­rei­che­rin­nen und Ober­ös­ter­rei­cher und die Tages- und Urlaubs­gäs­te wei­ter aus­zu­bau­en“, betont der Tou­ris­mus-Lan­des­rat.

Foto: Land OÖ