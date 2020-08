SV Ebensee heißt der Traunsee Derby Sieger

End­lich wie­der Fuß­ball! Schon am 2. Spiel­tag in der 1. Klas­se Süd erwar­tet die Zuschau­er ein Kra­cher. Alt­müns­ter emp­fängt den SV Eben­see. Die Gäs­te aus Eben­see konn­ten das ers­te Sai­son­spiel mit 7:0 gewin­nen, wäh­rend die Heim­elf das ers­te Spiel 3:2 ver­lor.

Bei­de Mann­schaf­ten agier­ten von Anfang an pas­siv. Eben­see fin­det kei­ne Mit­tel gegen die tief­ste­hen­den Gast­ge­ber, die auf Kon­ter lau­er­ten. Die bes­se­ren Chan­cen hat­te Alt­müns­ter in der 1. Halb­zeit, aber Gäs­te­tor­hü­ter Kerschbaum ist jedes mal wie­der zur Stel­le. Somit geht es mit einem 0:0 in die Halb­zeit. Anfang 2. Halb­zeit ist es wie­der Tor­hü­ter Kerschbaum, der mit unglaub­li­chen Para­den Eben­see im Spiel hält.

In der 61. Spiel­mi­nu­te ist es der Eben­seer Goal­get­ter Shkel­qim Shaba­naj der den Ball ins Kreuz­eck knallt zum 1:0 für die Gäs­te. Alt­müns­ter wird duch Stan­dards gefähr­lich, aber immer wie­der ist die Defen­si­ve wie auch der Tor­hü­ter aus Eben­see zur Stel­le. In der 77. Spiel­mi­nu­te köpft Dax­ner Rudolf den Ball an die Lat­te, Glück für Alt­müns­ter. Der Schieds­rich­ter zeigt in der Nach­spiel­zeit auf den Punkt. Elf­me­ter für Eben­see, wie­der ist es Shaba­naj der den Ball per­fekt ins Eck schießt zum 2:0 End­stand für Eben­see.

Bes­te Spie­ler: Mar­kus Holz­in­ger, Lukas Kerschbaum, Shkel­qim Shaba­naj

Das Vor­spiel der 1b Mann­schaf­ten endet mit 3:0 für Eben­see. (Tore: Dax­ner 2, Spit­zer J. 1)

Nächs­tes Spiel: Frei­tag, 28.8.2020

Wann: 17:30

Geg­ner: Rüs­torf

Wo: ESV-Sport­an­la­ge Eben­see