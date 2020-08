Tennis SPG Ebensee: Siege für alle 3 Herrenteams

In der letz­ten Meis­ter­schafts­run­de gab es jeweils einen 6:3 Aus­wärts­sieg für die Her­ren 1 (Regio­nal­klas­se Süd gegen SPG Bad Ischl 2) und für die Her­ren 2 (2. Klas­se Süd A gegen TC Reindl­mühl 1). Die Her­ren 3 (Foto) konn­ten in der 3. Klas­se Süd B den TC Traun­kir­chen 2 mit 5:4 bezwin­gen. Die Damen muss­te sich gegen den Tabel­len­zwei­ten UTC Regau 1 knapp mit 3:4 geschla­gen geben.

Bei den Senio­ren­mann­schaf­ten gab in die­ser Run­de Sie­ge für die Ü35–1 in der Lan­des­li­ga West (4:2 gegen SPG Vöcklbruck/Zell 1 und die Ü45–1 in der Bezirks­klas­se Süd A (6:0 gegen SPG ASKÖ Hallstatt/Obertraun. Das Match der Ü35–2 muss­te wit­te­rungs­be­dingt ver­scho­ben wer­den, Ü45–2 und Ü55 waren spiel­frei.

Foto: pri­vat