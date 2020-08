Übergangswohnung für Frauen in Bad Ischl

Die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le berät Frau­en und Mäd­chen in schwie­ri­gen Lebens­si­tua­tio­nen und gemein­sam wer­den Lösungs­we­ge gesucht und gefun­den.

„Wir sehen uns als Anlauf­stel­le für alle Frau­en im Inne­ren Salz­kam­mer­gut, egal mit wel­chem Pro­blem. Wir bera­ten zu sehr vie­len The­men­be­rei­chen – ange­fan­gen bei finan­zi­el­len Nöten über Schei­dungs­be­ra­tung, Gewalt­be­ra­tung bis hin zu psy­chi­schen Kri­sen — oder ver­mit­teln wei­ter zu geeig­ne­ten Bera­tungs­stel­len, jede Frau ist bei uns will­kom­men!“ so GFin Andrea Lant­sch­ner.

„Wir wol­len Frau­en ver­mit­teln, dass sie in den Mit­ar­bei­te­rin­nen der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le jeman­den gefun­den haben, der an ihrer Sei­te steht und sie unter­stützt.“

Befris­te­te Wohn­mög­lich­keit für Frau­en

Wenn sich Frau­en aus Bezie­hun­gen lösen wol­len, in denen sie in irgend­ei­ner Form häus­li­cher Gewalt aus­ge­setzt sind, stellt die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le in Bad Ischl eine Woh­nung zur Ver­fü­gung. „Häus­li­che Gewalt hat so vie­le Gesich­ter“, so Lant­sch­ner. „Gewalt wird nicht nur als kör­per­li­che Gewalt erfah­ren. Vie­le Frau­en erle­ben Gewalt in Form krank­haf­ter Eifer­sucht ihres Part­ners, wer­den stän­dig kon­trol­liert, beschimpft, her­ab­ge­wür­digt – wenn Frau­en aus die­sen Bezie­hun­gen aus­stei­gen wol­len und eine vor­über­ge­hen­de Wohn­mög­lich­keit brau­chen, dann sind wir die Ansprech­part­ne­rin­nen in der Regi­on.“

Die Über­gangs­woh­nung der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le bie­tet Raum und Ruhe um Ver­gan­ge­nes zu ver­ar­bei­ten und kon­kre­te Schrit­te in die Zukunft zu pla­nen. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen beglei­ten die Frau­en wäh­rend — und auf Wunsch auch nach – dem Auf­ent­halt in der Woh­nung, bera­ten bei finan­zi­el­len und per­sön­li­chen Pro­ble­men und hel­fen bei der Ent­wick­lung neu­er Lebens­per­spek­ti­ven. Seit Bestehen der Frau­en­über­gangs­woh­nung (1997) konn­ten aus der Regi­on Inne­res Salz­kam­mer­gut 60 Frau­en und 59 Kin­der die Frau­en­über­gangs­woh­nung nut­zen.

„Wir sind jeder­zeit für ein Gespräch offen. Nähe­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf unse­rer Home­page www.frauensicht.at, oder Sie rufen ein­fach an: 06132 21331“

Foto: Mag.a Bet­ti­na Gangl