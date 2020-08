Gegen 17 Uhr wur­den die Berg­ret­ter der BRD Gmun­den am Don­ners­tag zu einem Ein­satz am Natur­freun­de­steig ver­stän­digt. Eine pol­ni­sche Berg­stei­ge­rin zog sich eine Fuß­ver­let­zung zu und muss­te mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 am Ber­ge­tau gebor­gen wer­den, berich­tet die Berg­ret­tung Gmun­den.

Fotos: BRD Gmun­den & pri­vat