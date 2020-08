Am 21. Juni 2020 kurz nach Mit­ter­nacht ereig­ne­ten sich in Gmun­den Ein­bruchs­dieb­stahl­ver­su­che in zwei Geschäfts­lo­ka­le, wobei der Täter die Alarm­an­la­ge aus­ge­löst hat­te. Nach Aus­wer­tung der sicher­ge­stell­ten Spu­ren konn­te nun ein 42-jäh­ri­ger unga­ri­scher Staats­bür­ger als Täter aus­ge­forscht wer­den. Der Ungar ver­büßt der­zeit eine Haft­stra­fe in der Jus­tiz­an­stalt Wels, berich­tet die Poli­zei.

Foto: pixabay