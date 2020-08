VIP Gewinner trotz Corona-Absagen

Auf­grund der seit März anhal­ten­den CoVid-19 muss­te auch WIN­DERN 20 abge­sagt wer­den. Da seit eini­gen Jah­ren im Vor­feld des Events ein VIP Packa­ge ver­lost wur­de, soll­te das – Coro­na zum Trotz, jedoch unter Ein­hal­tung der Sicher­heit – auch 200 statt­fin­den.

Die Ver­ant­wort­li­chen der FF Win­dern orga­ni­sier­ten ein ent­spre­chen­de adap­tier­tes Packet und San­dra Zupan aus Rut­zen­moos wur­de als glück­li­che Gewin­ne­rin gezo­gen! Nach dem die Gewin­ne­rin und ein paar Freun­de von Star Limos Wels zuhau­se abge­holt wur­den ging es zum Flug­ha­fen Hör­sching. Dort war­te­te der Hub­schrau­ber, wel­cher von Fir­ma CAMO zur Ver­fü­gung gestellt wur­de.

Nach dem Hub­schrau­ber­flug gab es eine klei­nen Emp­fang am Fest­ge­län­de in Win­dern. Zum Abschluss des Nach­mit­tags wur­de von J’s Gar­den in Schwa­nen­stadt eine Fla­sche Gin gespon­sert.

Die FF Win­dern bedankt sich bei allen Spon­so­ren und freut sich bereits auf 2021 und hofft wie­der ein gewohn­tes Fest und wird wie­der ein VIP Packa­ge auf Face­book ver­lo­sen!

Foto: pri­vat