Weltklasse-Athleten löschen zwei rot-weiß-rote Uralt-Rekorde aus

„100%-Österreicher“ gewan­nen Sla­lom-Kri­mis in Fisch­lham (OÖ)

Zwei „Halb-Öster­rei­cher“ beherrsch­ten die Staats­meis­ter­schaf­ten in Fisch­lham (OÖ), hol­ten sechs von acht mög­li­chen Gold­me­dail­len, pul­ve­ri­sier­ten die Trick-Rekor­de, dazu fiel auch noch Brit­ta Gre­bes Best­mar­ke im Sprin­gen: Der Aus­tro-Kana­di­er Dori­en Lle­wel­lyn und die Aus­tro-Deut­sche Gian­ni­na Bon­ne­mann ver­pass­ten jeweils nur Sla­lom-Gold. In die­sem Bewerb gewan­nen die Lin­zer Robert Pug­s­tal­ler bezie­hungs­wei­se Nico­la Kuhn nach ech­ten Kri­mis.

„Die Meis­ter­schaf­ten waren auf höchs­tem Niveau. Die bei­den Trick-Rekor­de und dazu der Wahn­sinns­satz im Sprin­gen – das spricht Bän­de. Danach war im Sla­lom unter den vie­len Zuschau­ern ein See­be­ben zu ver­spü­ren“, strahl­te ÖWWV-Sport­chef Peter Ryba nach den Titel­kämp­fen. Zunächst bewies Nico­la Kuhn Ner­ven­stär­ke: Die Lin­ze­rin zeig­te Klas­se setz­te Favo­ri­tin Gian­ni­na Bon­ne­mann mit vier Bojen am 11,25m-Seil unter Druck. Die Aus­tro-Deut­sche muss­te sich mit drei Bojen bei glei­cher Seil­län­ge geschla­gen geben. Aller­dings durf­te die Toch­ter einer Kärnt­ne­rin den­noch fünf­fach jubeln: Über Gold im Sprin­gen, in der Kom­bi­na­ti­on und im Trick­be­werb sowie über den öster­rei­chi­schen Figu­ren­re­kord: Erst letz­te Woche hat­te Nico­la Kuhn die Mar­ke in Tou­lou­se (F) auf 6130 Punk­te hoch­ge­schraubt – nun liegt sie bei 9380 (!). Und erst bei der Sie­ger­eh­rung wur­de fol­gen­des rea­li­siert: Bon­nen­mann lösch­te auch noch den 20 Jah­re alten Sprung-Rekord von Brit­ta Gre­be aus. Die 26-Jäh­rí­ge flog 52,60m – um 10 Zen­ti­me­ter wei­ter als die Gmund­ne­rin.

Die dar­auf­fol­gen­de Her­ren-Ent­schei­dung im Sla­lom war dann noch ein­drucks­vol­ler: Zunächst über­rasch­te Sprung­spe­zia­list und Außen­sei­ter Clau­dio Kös­ten­ber­ger mit der Klas­se­leis­tung von einer Boje am 10,75m-Seil, dann lie­fer­ten sich Robert Pug­s­tal­ler und Lle­wel­lyn ein Kopf-an-Kopf­du­ell, erreich­ten am 10,75m-Seil jeweils drei Bojen. Ein Ste­chen muss­te ent­schei­den: Pug­s­tal­ler erreich­te erneut das 10,75m-Seil, schaff­te zwei Bojen, der Sohn von Zehn­fach-Euro­pa­meis­te­rin Brit­ta Gre­be kam „nur“ auf 1,5 Bojen und muss­te sich mit Sil­ber begnü­gen. Als Lohn gab es aber auch für ihn drei wei­te­re Gol­de­ne – im Sprin­gen, in der Kom­bi­na­ti­on und im Trick­be­werb, bei dem er auch einen Uralt-Rekord aus­lö­schen konn­te. Tho­mas Fenzls 9280 Punk­te aus dem Jahr 2003 wur­den vom Ath­le­ten des WSZ Salm­see Linz schon in der Qua­li­fi­ka­ti­on auf 11.160 Zäh­ler hoch­ge­schraubt.

Im Königs­be­werb, dem Sprin­gen, kam es anstel­le eines Vier­kamp­fes – Was­ser­ski-Dino“ Dani­el Dobrin­ger (Mus­kel­bün­del­riss in der Wade) und Luca Rau­chen­wald (Trom­mel­fell zer­ris­sen) muss­ten ver­let­zungs­be­dingt absa­gen – zu einem hei­ßen Duell: Titel­ver­tei­di­ger Clau­dio Kös­ten­ber­ger gewann zunächst die Qua­li­fi­ka­ti­on, Dori­en Lle­wel­lyn schlug dann im Fina­le ein­drucks­voll zurück, sieg­te mit vier Metern Vor­sprung und lan­de­te bei 61,90 Metern.

Nächs­te Events:

19.–20.9. Öster­rei­chi­sche Lift-Meis­ter­schaf­ten in Asten (OÖ)

26.–27.9. OÖ-Lan­des­meis­ter­schaf­ten in Fisch­lham, jeweils ab 9 Uhr