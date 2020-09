Der RHV Hall­stät­ter­see infor­miert:

„Lie­ber Dieb oder Die­bin,

es freut uns sehr, dass es dir in unse­rer Regi­on so gefällt, dass du unser Pla­kat vom Rechen­haus in Gosau hast mit­ge­hen las­sen. Falls es dir aber ent­gan­gen sein soll­te, das ist nicht für dein Zuhau­se. Wir haben es jetzt erneu­ert, also bit­te ein­fach in Ruhe las­sen.

Grü­ße aus der schöns­ten Regi­on der Welt.

Dein RHV Hall­stät­ter­see-Team“

Foto: pri­vat