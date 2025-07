Bad Goi­sern im ober­ös­ter­rei­chi­schen Salz­kam­mer­gut ist seit 28 Jah­ren jeweils Mit­te Juli der Hot­spot des hei­mi­schen Bike­s­ports. Die Salz­kam­mer­gut Tro­phy ist näm­lich nicht nur die wahr­schein­lich land­schaft­lich schöns­te, son­dern mit rund 4.100 Nen­nun­gen aus 38 Natio­nen auch die mit Abstand größ­te Moun­tain­bik­e­ver­an­stal­tung Österreichs.

Top Wet­ter und beein­dru­cken­de Streckendaten

Petrus mein­te es heu­er gut mit den Teil­neh­mern. Der sprich­wört­li­che Ruf der Salz­kam­mer­gut Moun­tain­bike Tro­phy als Extrem­wet­ter-Ren­nen wur­de heu­er nicht erfüllt. Bes­te Bedin­gun­gen erwar­te­ten schon die ers­ten 440 Star­ter – dar­un­ter 22 Damen – die um 5:00 Uhr mor­gens über die Lang­di­stanz star­te­ten. Die unvor­stell­ba­ren 203,8 km und 7.029 Höhen­me­ter die­ser A‑Strecke fühl­ten sich im Licht der ers­ten Son­nen­strah­len gar nicht mehr so abschre­ckend an.

Gestaf­felt über den gan­zen Vor­mit­tag star­te­ten ins­ge­samt rund 4.000 Sport­ler auf sie­ben Moun­tain­bike- und drei Gra­vel­stre­cken. Mit 739 Star­tern war die 119,6 km lan­ge B‑Distanz die teil­neh­mer­stärks­te Wertung.

Idea­le Rah­men­be­din­gun­gen brin­gen Rekordzeiten

Die durch die Feuch­tig­keit der letz­ten Tage gut gebun­de­nen Schot­ter­stra­ßen lie­ßen in die­sem Jahr ein schnel­les, gleich­mä­ßi­ges Ren­nen zu. Auch wenn die Trail­pas­sa­gen wie am neu in der Stre­cke inte­grier­ten „Thörl-Trail“ spe­zi­ell am Mor­gen noch rut­schig waren, waren die Sport­ler doch ins­ge­samt sehr ange­tan von die­sen neu­en Stre­cken­tei­len. Die Bedin­gun­gen waren im Gegen­satz zur Mega-Hit­ze 2023 und dem Schnee­fall 2009 ver­gleichs­wei­se gera­de­zu ide­al. Der Weg­fall des berüch­tig­ten Hall­stät­ter Salz­bergs, der durch eine Groß­bau­stel­le nicht befah­ren wer­den konn­te, war zwar eine land­schaft­li­che Ein­bu­ße, dafür weni­ger anstren­gend. Das in Kom­bi­na­ti­on mit der bekannt sen­sa­tio­nel­len Stim­mung bei den Zuschau­ern im Ziel und an den Fan­zo­nen ent­lang der Stre­cke sorg­ten für Rekordzeiten.

Lokal­ma­ta­dor siegt auf der Extremdistanz

Der Aus­gang des Extrem­di­stanz-Ren­nens war bei den Her­ren nur bis zum ers­ten Drit­tel offen. Der bären­star­ke Lokal­ma­ta­dor Manu­el Pli­em aus Altaussee/STMK (Pure HUMANPWR KTM) setz­te sich in bestän­di­ger Art danach immer wei­ter ab und konn­te mit der Top­zeit von 9:09:18 Stun­den den Tages­sieg errin­gen. Der Eibiswalder/STMK David Schöggl muss­te sich nach Platz 2 im Vor­jahr ein­mal mehr mit Sil­ber zufrie­den geben, nach­dem er Pech mit einem plat­ten Rei­fen hat­te und den spä­te­ren Sie­ger Pli­em aus den Augen ver­lor. Der letzt­jäh­ri­ge Sie­ger Phil­ip Handl aus Pfaffenhofen/TIROL (Bikelea­sing EDELS­TEN Racing) fuhr als Drit­ter über die Ziel­li­nie. Das gesam­te Podi­um der Extrem­di­stanz war damit – eben­so wie schon 2024 — in öster­rei­chi­scher Hand.

O‑Ton Pli­em nach sei­nem Ziel­ein­lauf: „Der Sieg hier war schon lan­ge ein Ziel von mir, heu­er hats gepasst. Die Tro­phy schät­ze ich sehr hoch ein, und heu­te habe ich alles umset­zen kön­nen, was ich mir vor­ge­nom­men habe. David Schöggl habe ich in Alt­aus­see hin­ter mir las­sen kön­nen, denn daheim habe ich mir leicht getan, das Tem­po noch­mal zu erhö­hen. In Hall­statt hat durch die ver­än­der­te Stre­cke die Zwi­schen­ab­fahrt gefehlt, das war jeden­falls genau­so hart wie auf der Originalstrecke.“

Auf der Königs­dis­zi­plin der Damen konn­te die Halleinerin/SBG The­re­sa Rind­ler-Bachl (Pro­tec­ti­ve Fac­to­ry Team) einen anfäng­li­chen Rück­stand von gut zwei Minu­ten in einen Sieg mit zwölf­ein­halb Minu­ten Vor­sprung in einer Gesamt­zeit von 11:38:06 Stun­den ver­wan­deln. Die Ober­ös­ter­rei­che­rin Sabi­ne Som­mer aus Neu­markt im Mühl­kreis (RC ARBÖ SK VOEST) finish­te auf Platz 2, die Nie­der­ös­ter­rei­che­rin Cor­ne­lia Hol­land aus Wil­helms­burg (Natur­freun­de Wil­helms­burg) kom­plet­tier­te das somit auch bei den Damen rein öster­rei­chi­sche Podium.

O‑Ton Rind­ler-Bachl im wohl ver­dien­ten Ziel: “Es war ein super har­ter Tag, die letz­ten 20 Kilo­me­ter waren schwie­rig. Ich bin froh, dass ich im Ziel bin. Den mor­gi­gen Tag ver­brin­ge ich bestimmt auf der Couch.”

Auch auf der B‑Strecke star­ke Sieger

Die zweit­längs­te Mara­thon­di­stanz ging nach har­tem Zwei­kampf mit meh­re­ren Füh­rungs­wech­seln in 5:08:21 Stun­den an den Steyrer/OÖ Jakob Rei­ter (Hrinkow Bikes Steyr). Wolf­gang Krenn aus Mondsee/OÖ (1OF1 Cycling Team) zog im Kampf um den Sieg den Kür­ze­ren und muss­te sich mit dem 2. Platz zufrie­den­ge­ben. Als 3. über­quer­te der Pole Wojciech Halejak (DK Gwar­ki) die Ziel­li­nie am Goi­se­rer Markt­platz. Die Vor­jah­res-Sie­ge­rin der A‑Strecke, die Tiro­le­rin Bian­ca Soma­vil­la (deniflcycling.com) aus Fulp­mes, sieg­te heu­er über­le­gen in 6:04:46 Stun­den auf der B‑Strecke und konn­te damit die Samm­lung ihrer Sie­ge im Salz­kam­mer­gut auf­sto­cken. Die Sie­ge­rin aus 2024, die Bad Goi­se­rer Lokal­ma­ta­do­rin Iri­na Fet­tin­ger (Hrinkow Bikes Steyr) reih­te sich auf Platz 2 ein. Die Deut­sche Yvonne Kuhn­lein kom­plet­tier­te das Podi­um der Damen.

Gra­vel­bi­king als Wachstumsformat

Das Gra­vel­bi­ken erfreut sich in Öster­reich immer grö­ße­rer Beliebt­heit. Die Salz­kam­mer­gut Tro­phy folgt mit mitt­ler­wei­le drei Gra­vel­stre­cken die­sem Trend. Auf der längs­ten die­ser drei Stre­cken gewann Maxi­mi­li­an Foidl (KTM Fac­to­ry MTB Team) mit 11 Minu­ten Vor­sprung vor Paul Vieh­böck aus Ottens­heim und dem Salz­bur­ger Domi­nik Hödl­mo­ser. Damen­sie­ge­rin wur­de Pau­la Schmidl (1OF1 Cycling Team) vor Eva Her­zog (KTM Fac­to­ry MTB Team).

Der viel­leicht bes­te Platz, um das Moun­tain­bike zu bewegen

Die Salz­kam­mer­gut Moun­tain­bike Tro­phy­ist wahr­lich ein beson­de­res Event. Von 5:00 Uhr mor­gens beim ers­ten Start bis 22:00 Uhr abends beim letz­ten Ziel­ein­lauf herrscht Action pur. Man merkt, dass Moun­tain­bike hier nicht nur ein Schlag­wort ist, son­dern all­seits gelebt wird. Teil­neh­mer und Hel­fer fei­ern hier tra­di­tio­nell gemein­sam nach dem Ren­nen zusam­men mit dem legen­dä­ren Trophy-Teufel.

OK Chef Gre­gor Lind­point­ner ist im Ziel glück­lich über die rei­bungs­los ver­lau­fe­nen Haupt­be­wer­be: „Wo könn­te man bes­ser ein sol­ches Moun­tain­bike-Fest fei­ern als im Salz­kam­mer­gut. Wir sind stolz, unse­ren Teil­neh­mern so eine tol­le Kulis­se bie­ten zu kön­nen und freu­en uns über jeden ein­zel­nen Star­ter. Bedan­ken möch­te ich mich auch bei den über 1.000 frei­wil­li­gen Hel­fern, die jedes Jahr dafür sor­gen, dass wir all das umset­zen kön­nen, was wir uns für die Teil­neh­mer wünschen.“

Die 29. Aus­ga­be der Salz­kam­mer­gut Tro­phy ist für Sams­tag, 18.7.2026 geplant, die Vor­be­rei­tun­gen star­ten unmit­tel­bar nach den letz­ten Ziel­ein­läu­fen. Berich­te, Ergeb­nis­se, Bil­der und Emo­tio­nen der Aus­ga­be 2025 kön­nen auf der Web­sei­te der Ver­an­stal­tung nach­ge­le­sen werden.

www.trophy.at/news