Ausgedehnte Dieselspur sorgte in Gmunden für Großeinsatz des Kehrkommandos

Eine aus­ge­dehn­te Die­sel­spur beschäf­tig­te am gest­ri­gen Abend die Ein­satz­kräf­te der FF Gmun­den.

Anfangs bemerk­te die städ­ti­sche Sicher­heits­wa­che eine star­ke Ver­un­rei­ni­gung am Tos­ka­na Park­platz, die von der Feu­er­wehr besei­tigt wur­de. Um 22:45Uhr läu­te­ten erneut die Alarm­glo­cken – Pas­san­ten ent­deck­ten eine wei­te­re Die­sel­spur im Bereich der Pen­sio­nat­stra­ße.

Durch die anrü­cken­den Ein­satz­kräf­te und die anschlie­ßen­den Kon­troll­fahr­ten muss­te jedoch fest­ge­stellt wer­den, dass die Die­sel­spur durch das gesam­te Stadt­ge­biet ver­läuft. Somit wur­de die Feu­er­wehr Gmun­den kurz­fris­tig zum Kehr­kom­man­do und säu­ber­te Stück für Stück der Ver­un­rei­ni­gun­gen – bis 1:30 Uhr. Die klei­ne posi­ti­ve Tat­sa­che an einer Die­sel­spur – an einem der bei­den Enden fin­det man meist den Ver­ur­sa­cher, so die Ein­satz­kräf­te.