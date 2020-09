Bücherei im Höhenflug

Bücher­tank­stel­le erwei­tert Lese­an­ge­bot

Kirch­ham / Die aktu­el­len Maß­nah­men im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie haben auch Aus­wir­kun­gen auf die Biblio­thek in Kirch­ham. In den letz­ten Mona­ten wur­de die Kun­den­fre­quenz um mehr als 20 Pro­zent gestei­gert. “Das ist einer­seits auf unse­re Akti­vi­tä­ten und ande­rer­seits auf die gerin­ge Anzahl an Unter­hal­tungs­ver­an­stal­tun­gen zurück zu füh­ren”, erklärt sich Büche­rei­lei­te­rin Eli­sa­beth Hue­mer den für sie durch­aus erfreu­li­chen Trend.

Aktua­li­tät als Erfolgs­fak­tor

So nah­men über 50 Kin­der an der Akti­on “Bal­du­in der Bücher­wurm” teil. Dabei erhielt jedes Kind für je drei gele­se­ne Bücher einen Eis­gut­schein. Beson­ders erfreu­lich ist, dass auch vie­le Kin­der­gar­ten­kin­der schon Stamm­kun­den der Büche­rei sind. Aus die­sem Grund wur­de vom ehren­amt­li­chen Büche­rei­team der Bestand an neu­en Bil­der­bü­chern enorm auf­ge­stockt.

Die im Rah­men des Feri­en­pas­ses der Gemein­de abge­hal­te­ne Lese­nacht wur­de zu einem beson­de­ren Erleb­nis für die 25 teil­neh­men­den Kin­der. “Wir ver­su­chen stets top­ak­tu­ell zu sein und die in den Medi­en prä­sen­tier­ten Neu­erschei­nun­gen sofort vor­rä­tig zu haben”, nennt Kirch­hams Büche­rei­che­fin ein Erfolgs­re­zept, dass auch vie­le Erwach­se­ne das Ange­bot wahr­neh­men, Lese­stoff kos­ten­güns­tig und unkom­pli­ziert kon­su­mie­ren zu kön­nen.

Alte Tele­fon­zel­le als Bücher­tank­stel­le

Dem­nächst wird das Lese­an­ge­bot in der Lau­dach­t­al­ge­mein­de mit einer beim Gemein­de­amt auf­ge­stell­ten Bücher­tank­stel­le erwei­tert. Eine Tele­fon­zel­le dient dabei als Bücher­schrank. Er wird mit aus­ge­schie­de­nen Büchern aus der Biblio­thek bestückt, man kann sich die Bücher gra­tis neh­men, behal­ten oder aber wie­der brin­gen. Eli­sa­beth Hue­mer erläu­tert die Grund­idee: “Idea­ler­wei­se nimmt sich ein Leser ein Buch, liest es und bringt wie­der eines in die Tank­stel­le!” Fest steht jeden­falls: In Kirch­ham ist man für den Lese­herbst 2020 bes­tens gerüs­tet!

Foto: Gemein­de Kirch­ham