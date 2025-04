Am 17. April 2005 – also vor 20 Jah­ren — wur­de die Öffent­li­che Büche­rei der Gemein­de Kirch­ham eröff­net. Der lang­ge­heg­te Wunsch nach einer eige­nen Biblio­thek in der Lau­dach­t­al­ge­mein­de wur­de damals von der unnach­gie­bi­gen Päd­ago­gin Eli­sa­beth Hue­mer gemein­sam mit einem enga­gier­ten Frau­en­team umge­setzt. Bis heu­te lei­tet Hue­mer die belieb­te und vor allem stark fre­quen­tier­te Büche­rei, die zwi­schen­zeit­lich im neu­en Volkschul­trakt höchst attrak­tiv im Ober­ge­schoss mit Dach­ter­ras­se situ­iert ist. Die uner­müd­li­che Büche­rei­che­fin hat in den ver­gan­ge­nen zwei Jahr­zehn­ten auch für zahl­rei­che kul­tu­rel­le Höhe­punk­te wie Kon­zer­te („Kul­tur in der Werk­statt“), Lesun­gen und attrak­ti­ven Kin­der-Events gesorgt.

Kirch­ham und das Lesen ist schön!

Zum 20jährigen Bestands­ju­bi­lä­um gestal­tet das Büche­rei­team unter dem Mot­to „Kirch­ham und das Lesen ist schön“ am Don­ners­tag, 8. Mai ab 18 Uhr einen Fest­abend (Ein­tritt frei). Nach einem Emp­fang mit Rück- und Aus­blick bei Snacks und Geträn­ken gas­tiert der öster­rei­chi­sche Autor Tho­mas Saut­ner in der Kirch­ha­mer Büche­rei und liest ab 19:30 Uhr aus sei­nem neu­es­ten Buch „Pavil­lon 44“.

Der 55jährige Saut­ner lebt im nörd­li­chen Wald­vier­tel und hat neben zahl­rei­chen Erzäh­lun­gen auch die Roma­ne „Fuch­ser­de“, „Das Mäd­chen an der Gren­ze“, „Die Erfin­dung der Welt“ oder „Nur zwei alte Män­ner“ ver­öf­fent­licht. In „Pavil­lon 44“ beschreibt Tho­mas Saut­ner das Leben im Umfeld einer psych­ia­tri­schen Anstalt. Hän­gen bleibt jeden­falls, dass eine Unter­schei­dung zwi­schen „nor­mal“ und „ver­rückt“ nicht gilt und man fragt sich, wer darf über­haupt bestim­men, was ver­rückt ist?