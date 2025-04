Rupert Helm­ber­ger, ein sang­es­star­kes Urge­stein aus Gschwandt, grün­de­te im März 1978 zusam­men mit Hans Gil­les­ber­ger, Franz Rein­th­a­ler und Ernest Hum­mer die Sän­ger­run­de Hösel­berg. Im Dezem­ber 1988 über­nahm er die Lei­tung der damals genann­ten Sän­ger­run­de Gschwandt und führ­te die­se als Obmann 37 Jah­re lang mit viel Geschick und Ein­satz zur volls­ten Zufrie­den­heit aller Mit­glie­der. Die Zeit sei­ner Obmann-Tätig­keit erstreck­te sich über 3 Chor­lei­ter mit Franz Rein­th­a­ler, Ernst Helm und Edu­ard Fried­rich, der nach wie vor die Geschi­cke der Sän­ger­run­de leitet.

Durch Unstim­mig­kei­ten in der Gemein­de Gschwandt „wan­der­te“ die Sän­ger­run­de Gschwandt nach Kirch­ham aus. Es kam zur Namens­än­de­rung auf „Lau­dach­ta­ler Sän­ger­run­de. Bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung am 17.2.2025 leg­te Rupert Helm­ber­ger sei­ne Funk­ti­on als Obmann zurück und bei der Wahl des neu­en Vor­stan­des wur­de Karl Baum­gart­ner zum neu­en Obmann der Lau­dach­ta­ler Sän­ger­run­de ein­stim­mig gewählt. Im neu­en Ver­eins­quar­tier des Pfarr­ho­fes Kirch­ham haben die Sän­ger ein neu­es Quar­tier bezo­gen und auch Zuwachs an Mit­glie­dern zu ver­zeich­nen. Der Ter­min­ka­len­der füllt sich von Woche zu Woche und das Echo bei den Auf­trit­ten ist beachtlich.

Im Rah­men einer Geburts­tags­fei­er wur­de nun die jah­re­lan­ge Zuge­hö­rig­keit von 37 Jah­ren als Obmann der Sän­ger­run­de ent­spre­chend gewür­digt und mit einer Urkun­de zum Ehren-Obmann der Lau­dach­ta­ler Sän­ger­run­de besie­gelt. Ehre wem Ehre gebührt und mit einem Dan­kes­lied wur­de für sei­ne kame­rad­schaft­li­che und freund­schaft­li­che Füh­rung herz­lich gedankt.