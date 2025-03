Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall mit drei betei­lig­ten PKW hat sich Frei­tag­mit­tag in einem Kreu­zungs­be­reich der B144 Gmun­de­ner Stra­ße in Laa­kir­chen ereignet.

Im Kreu­zungs­be­reich der B144 Gmun­de­ner Stra­ße mit der L1308 Kra­nich­ste­ger Stra­ße, Kreuz­berg­stra­ße, in Laa­kir­chen kol­li­dier­ten Frei­tag­mit­tag aus noch unbe­kann­ten Grün­den drei PKW. Eine Per­son muss­te von den Ein­satz­kräf­ten der drei alar­mier­ten Feu­er­weh­ren aus einem der Unfall­fahr­zeu­ge befreit werden.

Ins­ge­samt wur­den bei dem Unfall drei Per­so­nen ver­letzt. Eine Per­son wur­de mit schwe­ren Ver­let­zun­gen, sowei eine Per­son mit leich­ten Ver­let­zun­gen nach der Erst­ver­sor­gung am Unfall­ort durch Ret­tungs­dienst und Not­arzt ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht. Eine drit­te Per­son konn­te nach der Erst­ver­sor­gung am Unfall­ort ver­blei­ben. Die Poli­zei führ­te die Unfall­auf­nah­me durch. In wei­te­rer Fol­ge konn­te mit den Auf­räum­ar­bei­ten begon­nen werden.

Die B144 Gmun­de­ner Stra­ße war im Bereich der Kreu­zung mit der L1308 Kra­nich­ste­ger Stra­ße, Kreuz­berg­stra­ße, für die Dau­er von etwa ein­ein­halb Stun­den gesperrt. Der Schwer­ver­kehr wur­de groß­räu­mig, der PKW-Ver­kehr ört­lich umgeleitet.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber