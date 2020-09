Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Pfandl und die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl wur­den am Nach­mit­tag des 5. Sep­tem­ber zu einer Fahr­zeug­bergung in Lin­dau alar­miert. In der Nähe des Hun­de­ab­rich­te­plat­zes war ein PKW von der Stra­ße abge­kom­men und droh­te wei­ter abzu­rut­schen.

Gemein­sam konn­te der PKW gesi­chert und mit dem Kran wie­der auf die Stra­ße geho­ben wer­den. Die Fah­re­rin konn­te die Fahrt fort­set­zen. Der Ein­satz war nach rund einer Stun­de been­det.

Fotos: FF Pfandl