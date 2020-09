Hendl Drive In in Langwies

Ein Jahr ohne Bier­zel­t­hendl muss nicht sein

Trotz der Absa­gen aller gro­ßen Eben­seer Som­mer­fes­te, möch­ten wir Euch ger­ne unse­re saf­ti­gen Bier­zelt-Hendln zum Abho­len (in Ther­mo­ver­pa­ckung) anbie­ten.

Daher fin­det am Sonn­tag, 13. Sep­tem­ber ‘20 der „1. FML-HENDL DRI­VE IN“ statt. Die gewünsch­te Hend­lan­zahl kann ab 02.September 2020 bis spä­tes­tens 9. Sep­tem­ber 2020 tele­fo­nisch (0650/9520813) oder per E‑Mail (fml@a1.net) vor­be­stellt wer­den.

Bit­te geben Sie an:

Name, Adres­se, e‑mailadresse, Han­dy­num­mer,

Bestel­lung (Stück­zahl), Zustel­lung ja/nein. Jeder Bestel­ler erhält 1–2 Tage vor­her die Bestell­num­mer mit der genau­en Abhol­zeit am Fir­men­ge­län­de Trans­por­te Wolfs­gru­ber inder Stein­ko­gel­stra­ße 28. Haus­zu­stel­lung ab 6 Por­tio­nen!

Die Feu­er­wehr­mu­sik Lang­wies freut sich auf zahl­rei­che Bestel­lun­gen!

Foto: pri­vat