Hilfsgütersammlung für Osteuropa

Der Ver­ein „Ora Inter­na­tio­nal“ koor­di­niert seit Jah­ren Hilfs­gü­ter­samm­lun­gen für bedürf­ti­ge Men­schen in Ost­eu­ro­pa. Die Grü­nen Fran­ken­burg unter­stüt­zen die­ses beson­de­re Pro­jekt und orga­ni­sie­ren erneut wie­der einen Hilfs­trans­port nach Bul­ga­ri­en und Rumä­ni­en.

Wie in den Jah­ren zuvor wird fol­gen­des für die Ost­eu­ro­pa­hil­fe benö­tigt:

Gute und sau­be­re Klei­dung

— Schu­he und Stie­fel

— Decken, Bettwäsche, Handtücher

— Hygie­ne­ar­ti­kel, Rei­ni­gungs­mit­tel

— Fahrräder, Kinderwägen, Rol­ler

— Sons­ti­ge Sportgeräte

— Spiel­sa­chen, Bälle, Kin­der­sit­ze

— Haus­halts- und Elektrogeräte, Geschirr — Rucksäcke, Schul­ta­schen, Schul­ma­te­ri­al — Medi­ka­men­te (nicht abge­lau­fen)

Ver­la­den wer­den die Hilfs­gü­ter in einen LKW am Don­ners­tag, den 24. Sep­tem­ber in der Zeit von 16.00h bis 17.00h

Sam­mel­stel­le: Park­platz vor der Volks­schu­le bzw. Neu­en Mit­tel­schu­le Fran­ken­burg

Auch frei­wil­li­ge Spen­den als Trans­port­kos­ten­bei­trag sind natür­lich mög­lich. Herz­li­chen Dank für die Unter­stüt­zung die­ses Pro­jek­tes!

Nähe­re Infos: 0677/61079570 oder www.ora-international.at

Foto: pri­vat