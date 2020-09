Jubiläumsfest für Nannerl Mozart in St.Gilgen

Fest­kon­zert am Sonn­tag, 20. Sep­tem­ber 2020 um 20 Uhr im Mozart­haus — Fal­ken­stein­saal

„Pro­gramm mit Wer­ken der letz­ten Schaf­fens­jah­re von W.A.Mozart“

Es spie­len die Salz­bur­ger Kam­mer­so­lis­ten mit Kla­vier­so­lis­tin Syl­via Mayr­ho­fer, Zor­an Curo­vic – Trom­pe­te-Solo, Franz Joseph Aigner – Kla­ri­net­te – Solo Pro­gramm­ge­stal­tung Prof. Alo­is Aigner

Betre­ten und Ver­las­sen des Fal­ken­stein­saa­les bit­te mit Mund-Nasen-Schutz.

Kar­ten € 20,–, erhält­lich im Tou­ris­mus­ver­band St.Gilgen,

Tel. +43 (0) 6227 2348 oder an der Abend­kas­se

Nan­nerl kam in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli 1751 in Salz­burg in der Getrei­de­gas­se zur Welt. Nan­nerl stand als gro­ße Schwes­ter des berühm­ten Kom­po­nis­ten stets etwas im Schat­ten. Sie hei­ra­te­te im August 1784 in der Pfarr­kir­che St.Gilgen einen Rechts­nach­fol­ger ihres Groß­va­ters, den Pfle­ger und Rich­ter Johann Bap­tist von Berch­told zu Son­nen­burg. Außer den fünf Kin­dern aus den ers­ten zwei Ehen des Ehe­gat­ten, umsorg­te sie drei eige­ne Kin­der. 17 Jah­re ver­brach­te Nan­nerl in St. Gil­gen und zog nach dem Tod ihres Man­nes im Jah­re 1801 wie­der nach Salz­burg, wo sie Kla­vier­un­ter­richt gab und für die Mozart­bio­gra­phen zu einer unschätz­bar wert­vol­len Infor­ma­ti­ons­quel­le wur­de. Sie erblin­de­te und starb 1829 im Alter von 78 Jah­ren.

Nan­nerl Mozart spiel­te her­vor­ra­gend Kla­vier und ver­fass­te auch Kom­po­si­tio­nen, von denen kei­ne ein­zi­ge über­lie­fert ist. Ihr künst­le­ri­scher Wer­de­gang war – wie im 18. Jahr­hun­dert für Künst­le­rin­nen üblich – stark von einem männ­li­chen Part­ner bestimmt und abhän­gig.

Foto: WTG