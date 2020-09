L547 Hallstätterseestraße – Sperre eines Fahrstreifens

Auf­grund von Sanie­rungs­ar­bei­ten an der Halb­brü­cke wird in der Bau­pha­se 1 die L547 nur ein­sei­tig befahr­bar sein. Nach den Infor­ma­tio­nen der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den kommt es in der Zeit von 28.09.–18.12.2020 auf der L547 Hall­stät­ter­see­stra­ße zu einer Sper­re eines Fahr­strei­fens.

Eine Bau­pha­se 2 ist im Früh­jahr 2021 bis Mit­te Juni 2021 geplant. Dar­über infor­mie­ren wir Sie geson­dert, sobald die Bewil­li­gung für Bau­pha­se 2 vor­liegt.

„Bit­te rech­nen Sie die­se Ver­kehrs­be­hin­de­rung in Ihre zukünf­ti­ge Pla­nung ein um Ver­spä­tun­gen best­mög­lich zu ver­hin­dern!“, betont WKO Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger.