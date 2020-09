Laakirchner Tennis-Stadtmeisterschaft

Bereits zum 47. Mal wur­de in den letz­ten 2 August­wo­chen die Laa­kirch­ner Stadt­meis­ter­schaft im Ten­nis aus­ge­tra­gen, heu­er natür­lich unter Ein­hal­tung der all­ge­mei­nen und sport­spe­zi­fi­schen Coro­na-Richt­li­ni­en. Beson­ders erfreu­lich war, dass wie­der vie­le Nach­wuchs­spie­ler, begin­nend bei der Klas­se U8 bis zur Jugend­klas­se U18 her­vor­ra­gen­de Leis­tun­gen boten, was ein Beleg für die gute Jugend­ar­beit des aus­füh­ren­den Ver­eins ASKÖ Stey­rer­mühl Ten­nis ist.

Moritz Witt­mann sieg­te in der Klas­se U8, Sebas­ti­an Kant­ner heißt der U10-Sie­ger, in der Klas­se U14 war Cle­mens Pojar erfolg­reich und die Klas­se U18 ent­schied Simon Hue­mer für sich. Ein sehr inter­es­san­ter Bewerb ist auch das Dop­pel Heaven&Hell, bei dem die Paa­run­gen nach der ITN-Lis­te zusam­men­ge­stellt wer­den, der best­ge­reih­te Spie­ler bil­det mit dem zuletzt gereih­ten eine Dop­pel-Paa­rung, was zu sehr inter­es­san­ten und aus­ge­gli­che­nen Spie­len führt. Im Fina­le setz­te sich die Paa­rung Hel­mut Danzer/Christian Bönisch gegen Peter Ornetzeder/Simon Hue­mer durch.

In der Damen­klas­se konn­te Tina Hil­lin­ger den Stadt­meis­ter­ti­tel vom Vor­jahr ver­tei­di­gen, bei den Her­ren heißt der neue Stadt­meis­ter Flo­ri­an Wal­cher, er konn­te sich im Fina­le klar gegen den oft­ma­li­gen Stadt­meis­ter Gott­fried Witt­mann durch­set­zen.

Foto: pri­vat