MORIA: Vöcklabruck bereit für Aufnahme von Kindern

Kri­tik der Grü­nen an ÖVP-Bun­des­spit­ze

Erschüt­tern­de Sze­nen spie­len sich auf der grie­chi­schen Insel Les­bos nach dem Brand des Flücht­lings­la­gers Moria ab. So sind zehn­tau­sen­de Men­schen, die ohne­hin unter schreck­li­chen Umstän­den zusam­men­ge­pfercht waren, nun auch noch obdach­los gewor­den. Uner­träg­lich ist ange­sichts die­ser huma­ni­tä­ren Kata­stro­phe die Wei­ge­rung der ÖVP-Spit­ze, dass die Repu­blik ihren Bei­trag leis­tet, und einen Teil der geflüch­te­ten Men­schen auf­nimmt. „In Moria hat nicht nur das Lager gebrannt, hier bren­nen die Men­schen­rech­te und die Men­schen­wür­de. Öster­reich muss daher end­lich dem Bei­spiel ande­rer Län­der fol­gen und sich an der frei­wil­li­gen Auf­nah­me von Flücht­lin­gen betei­li­gen, so Inte­gra­ti­ons­re­fe­ren­tin Petra Wim­mer (GRÜ­NE).

Gemein­de­rat für Auf­nah­me von Kin­dern aus Moria

Vöck­la­bruck ist zur Auf­nah­me von Kin­dern aus Moria bereit erin­nert Wim­mer erin­nert an die Reso­lu­ti­on des Gemein­de­ra­tes vom Juni. Auf Antrag von Inte­gra­ti­ons­re­fe­ren­tin Petra Wim­mer beschloss der Gemein­de­rat mehr­heit­lich (mit den Stim­men von Grü­nen, SP und 10 VP-Man­da­ta­ren) eine Reso­lu­ti­on an die Bun­des­re­gie­rung: „Wie vie­le ande­re Gemein­den in Öster­reich erklärt sich Vöck­la­bruck bereit, Fami­li­en und Kin­der aus den grie­chi­schen Lagern und an der Gren­ze in maß­vol­lem Umfang auf­zu­neh­men, um eine huma­ni­tä­re Kata­stro­phe zu mil­dern.“ Die Grü­nen wei­sen dar­auf hin, dass in der Stadt Vöck­la­bruck der­zeit vie­le Plät­ze in Asyl­wer­ber­un­ter­künf­ten leer ste­hen – in Ober­ös­ter­reich mehr als 900.

Foto: pri­vat