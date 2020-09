ÖTTV-Cup in Salzburg — SPG muki Ebensee scheidet im Achtelfinale aus

End­lich wie­der Bun­des­li­g­aluft! Beim Öster­reich-Cup aller Bun­des­li­ga­teams in Salz­burg muss­te die neu­for­mier­te Mann­schaft aus Eben­see nach Frei­los in der 1. Run­de gegen Siern­dorf (NÖ) antre­ten. Mit einem kla­ren 3:1‑Sieg hiel­ten die Eben­seer den Geg­ner in Schach. Vor allem die bei­den Neu­zu­gän­ge Chris­ti­an Wolf aus Wien und Ivan Kara­bec aus Tsche­chi­en drück­ten der Par­tie ihren Stem­pel auf, lie­ßen gegen die Nie­der­ös­ter­rei­cher nichts anbren­nen und brach­ten Eben­see 2:0 in Front. Jonas Prom­ber­ger muss­te gegen Old­boy Tomas Jan­ci nach har­tem Match (1:3) den Ehren­punkt abge­ben. Aber Kara­bec fixier­te in sou­ve­rä­ner Manier den 3:1‑Sieg für Eben­see.

Im dar­auf­fol­gen­den Ach­tel­fi­nal­spiel gegen den UTTC Salz­burg kam es bereits im ers­ten Spiel Ivan Kara­bec (Eben­see) gegen Car­lo Ros­si (Salz­burg) zum Show­down. Kara­bec zwang den ita­lie­ni­schen Jung­na­tio­nal­spie­ler in einen fünf­ten Satz und ver­lor denk­bar knapp mit 9:11. Dann muss­te Chris­ti­an Wolf (Eben­see) gegen den Argen­ti­ni­er Fran­cis­co San­chi ran. Der Neo-Salz­bur­ger San­chi ließ dem Eben­seer beim 3:1 kei­ne Chan­ce. Jetzt lag es am Eben­seer Eigen­bau­spie­ler Jonas Prom­ber­ger das Ruder her­um­zu­rei­ßen. Mit einer Stei­ge­rung gegen­über der Vor­run­de gelang es Jonas sei­nen Geg­ner Micha­el Trink in einen Ent­schei­dungs­satz zu zwin­gen. Der ging aber letzt­lich an den Salz­bur­ger. Damit war das Tur­nier-Aus für Eben­see besie­gelt.

Fazit: Das neu­for­mier­te SPG muki Team macht in die­ser Form und mit den gezeig­ten Leis­tun­gen berech­tig­te Hoff­nun­gen auf einen Spit­zen­platz in der nun bereits am kom­men­den Wochen­en­de star­ten­den Bun­des­li­ga­sai­son. Gleich in der 1. Run­de muss Eben­see zum abso­lu­ten Titel­fa­vo­ri­ten Maut­hau­sen. Das Spiel geht am Sonn­tag, 13.9.2020, 10:00 in Maut­hau­sen in Sze­ne.

Foto: pri­vat