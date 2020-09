Spielbericht Askö Ebensee : Sv Ebensee

SV Eben­see dreht das Der­by beim ASKÖ Eben­see

Der SV Eben­see erreich­te einen deut­li­chen 1:4‑Erfolg im Der­by gegen die ASKÖ Eben­see. Auch wenn man bei Der­bys nie weiß, was pas­sie­ren wird, behielt der SVE die Ner­ven und setz­te sich am Ende klar durch. Dabei sah es zu Beginn sehr gut für die Engl-Elf aus: Domi­nik Leit­ner brach­te die ASKÖ Eben­see in der 13. Minu­te mit dem ers­ten Angriff nach vorn. Valen­tin Vesel­aj trug sich in der 25. Spiel­mi­nu­te nach einer schö­nen Kom­bi­na­ti­on mit Mar­kus Holz­in­ger in die Tor­schüt­zen­lis­te ein. Eine Aus­sa­ge dar­über, wer am Ende die Nase vorn haben wür­de, war nach dem Abpfiff der ers­ten Halb­zeit noch nicht zu tref­fen. Es ging mit einem Gleich­stand in die Kabi­nen.

SV Eben­see behält die Ner­ven

In der 50. Minu­te brach­te Shkel­qim Shaba­naj nach einem Elf­me­ter den Ball im Netz der ASKÖ Eben­see unter. Jan Sokol besei­tig­te mit sei­nen Toren (74./83.) die letz­ten Zwei­fel am Sieg des SV Eben­see. Den ers­ten Tref­fer mach­te Sokol per Kopf, beim zwei­ten zieht der ein­ge­wech­sel­te Slo­wa­ke aus einer unfass­ba­ren Distanz ab und beför­dert die Kugel über das hal­be Spiel­feld ins Tor. Schluss­end­lich rekla­mier­te der SV Eben­see 1922 einen Sieg in der Frem­de für sich und wies die ASKÖ Eben­see in die Schran­ken.

In die­ser Sai­son sam­mel­te die Heim­mann­schaft bis­her zwei Sie­ge und kas­sier­te vier Nie­der­la­gen. Die ASKÖ Eben­see baut die Mini-Serie von zwei Sie­gen nicht aus. Die Ver­tei­di­gung des SV Eben­see wuss­te bis­her über­aus zu über­zeu­gen und wur­de erst fünf­mal bezwun­gen. Die Gäs­te ver­buch­ten ins­ge­samt drei Sie­ge, ein Remis und zwei Nie­der­la­gen.

Der SV Eben­see 1922 setz­te sich mit die­sem Sieg von der ASKÖ Eben­see ab und belegt nun mit zehn Punk­ten den vier­ten Rang, wäh­rend die ASKÖ Eben­see wei­ter­hin sechs Zäh­ler auf dem Kon­to hat und nimmt den zehn­ten Tabel­len­platz ein.