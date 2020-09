Trophy goes Kaiserlauf“

Halb­ma­ra­thon mit Start in Bad Ischl am 26. Sep­tem­ber

Bad Ischl/Bad Goi­sern; Seit Anfang August bie­ten die Ver­an­stal­ter der Salz­kam­mer­gut-Tro­phy nach dem glei­chen Prin­zip der Tro­phy Indi­vi­du­ell per­ma­nen­te Lauf­stre­cken mit fix instal­lier­ter Zeit­mes­sung an.

Die kür­ze­re Stre­cke, der „Trau­n­uferlauf“, misst 4,6 Kilo­me­ter und geht vom Wei­ßen­bach­wirt ent­lang der Traun bis zur Sophien­brü­cke in Bad Goi­sern und wie­der zurück. Die „Wei­ßen­bach­run­de“ über 13 Kilo­me­ter star­tet eben­falls beim Wei­ßen­bach­wirt und hat beacht­li­che 250 Höhen­me­ter.

Klas­si­scher Halb­ma­ra­thon von Bad Ischl nach Bad Goi­sern

Nun folgt am 26. Sep­tem­ber unter dem Mot­to „Tro­phy goes Kai­ser­lauf“ in Zusam­men­ar­beit mit den Orga­ni­sa­to­ren des Kai­ser­lau­fes ein Halb­ma­ra­thon (21 KM). Die Lauf­stre­cke star­tet in Bad Ischl im Sis­si­park, führt über die Englei­ten­stra­ße nach Lauf­fen und vor­bei beim Wei­ßen­bach­wirt über den Traun­rei­ter­weg nach Bad Goi­sern. In der Goi­se­rer Ort­schaft „Görb“ ist der Wen­de­punkt.

„Wir freu­en uns, dass es in die­sem für Ver­an­stal­tun­gen schwie­ri­gen Jahr nun trotz­dem einen etwas ande­ren Kai­ser­lauf gibt. Die Stre­cke ist trotz der Ände­rung anspruchs­voll und kann bis Ende Okto­ber indi­vi­du­ell gelau­fen wer­den!“ freut sich Sigi Lem­me­rer vom Kai­ser­lauf-Team.

Kick­off „Tro­phy goes Kai­ser­lauf“ am 26. Sep­tem­ber

Als Auf­takt­ver­an­stal­tung fin­det am Sams­tag, 26. Sep­tem­ber, ab 15 Uhr ein gemein­sa­mer Lauf­tag mit einem limi­tier­ten Star­ter­feld von 200 Teil­neh­mern statt. Gestar­tet wird dabei in klei­nen Start­blö­cken von 3 Läu­fern und im Abstand von 15 Sekun­den. Zwei Labe­stel­len mit Was­ser und Power­Bar-Isoac­ti­ve ste­hen den Läu­fern ent­lang der Stre­cke zur Ver­fü­gung.

„In den letz­ten Mona­ten wur­den fast alle Lauf­ver­an­stal­tun­gen abge­sagt und vie­len Hob­by­läu­fern hat dadurch die Moti­va­ti­on für ein regel­mä­ßi­ges Trai­ning gefehlt. Am 26. Sep­tem­ber gibt es wie­der eine rich­ti­ge Her­aus­for­de­rung, bis Ende Okto­ber kann jeder sei­ne Zeit ver­bes­sern!“, sagt Mar­tin Huber vom Tro­phy-Team.

Auf alle Teil­neh­mer war­tet am 26. Sep­tem­ber übri­gens eine Finis­her-Medail­le, wel­che für vie­le Läu­fer in die­sem Jahr mög­li­cher­wei­se die ein­zi­ge blei­ben wird.

Die Start­ge­bühr für den Halb­ma­ra­thon am 26. Sep­tem­ber beträgt 29 Euro. Mit der­sel­ben Start­num­mer kann man bis Ende Okto­ber auf allen Lauf­stre­cken im Rah­men der „Salz­kam­mer­gut-Tro­phy Indi­vi­du­ell“ star­ten. Alle Stre­cken sind mit einer per­ma­nen­ten Zeit­mes­sung aus­ge­stat­tet und blei­ben bis Ende Okto­ber fix beschil­dert. Die end­gül­ti­ge Rang­lis­te wird Anfang Novem­ber ver­öf­fent­licht.

Alle wei­te­ren Infos zum neu­en Halb­ma­ra­thon „Tro­phy goes Kai­ser­lauf” mit Kick­off-Ver­an­stal­tung am 26.9., Anmel­dung und allen ande­ren Lauf­be­wer­ben unter www.trophy.at/lauf.

Foto: Gre­gor Lind­point­ner