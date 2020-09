UHS Gmunden startet mit neuer Leitung und einer Schulstartaktion in das kommende Schuljahr

Bene­dikt Stei­ner als Obmann und Eric Hesel­ti­ne als Geschäfts­füh­rer ste­hen an der Spit­ze der Orts­grup­pe Gmun­den.

Nicht nur für die Schü­le­rIn­nen beginnt wie­der ein neu­es, her­aus­for­dern­des Jahr. Auch die Uni­on Höhe­rer Schü­ler Ober­ös­ter­reich (UHS OÖ) star­tet moti­viert in das neue Schul­jahr. Eine der 13 Orts­grup­pen (OG) ist die Orts­grup­pe Gmun­den. Sie wird im nächs­ten Schul­jahr vom Obmann Bene­dikt Stei­ner (18) und dem neu­en Geschäfts­füh­rer Eric Hesel­ti­ne (16) gelei­tet.

„Wäh­rend mei­ner Zeit als Schul­spre­cher war ich der “OG” vor allem für eines sehr dank­bar — die Ver­net­zung der Schulsprecher*innen aus Gmun­den und damit ein­her­ge­hend den Aus­tausch von tol­len Ideen und hilf­rei­chen Erfah­run­gen. Um die­sen wert­vol­len Dia­log für die Schülervertreter*innen zu erhal­ten, enga­gie­re ich mich heu­er wie­der in unse­rer Orts­grup­pe. Ich freue mich schon auf ein net­tes und pro­duk­ti­ves Jahr mit vie­len neu­en Gesich­tern“, so Bene­dikt Stei­ner, wel­cher zur­zeit das BG/BRG Gmun­den besucht und mit Vor­freu­de auf das kom­men­de Jahr blickt.

Bereits in der ers­ten Schul­wo­che beginnt die Orts­grup­pe Gmun­den mit einer Schul­star­tak­ti­on ihre Arbeit. „Die­ses Jahr hat mit der Schul­star­tak­ti­on begon­nen. Dabei durf­ten wir den gmund­ner Schü­le­rIn­nen einen guten Start in das neue Jahr wün­schen und in Form von Geträn­ken, Snacks, Schul­ka­len­dern und Gut­schei­nen eine klei­ne Stär­kung und Moti­va­ti­on mit­ge­ben“, erklärt der neue Geschäfts­füh­rer Eric Hesel­ti­ne zuver­sicht­lich.

Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen, wie ein Schü­ler­ver­tre­tungs­coa­ching, ein Klas­sen­spre­cher­kon­gress, Softs­kill­se­mi­na­re und vie­les mehr sind bereits in Pla­nung.

„Gera­de in Zei­ten von Coro­na ist es wich­tig eine gute Kom­mu­ni­ka­ti­on auf­recht zu erhal­ten und die Schülervertreter*innen nicht zu ver­ges­sen. Ins­be­son­de­re in die­sem Schul­jahr, wel­ches für vie­le Schüler*Innen auf­grund der Pan­de­mie zahl­rei­che Pro­ble­me und neue Her­aus­for­de­run­gen mit sich bringt, hal­ten wir es für beson­ders wich­tig euch tat­kräf­tig bei­sei­te zu ste­hen und zu unter­stüt­zen. Selbst­ver­ständ­lich ste­hen wir jeder­zeit für Fra­gen jeg­li­cher Art zur Ver­fü­gung. In unser Orts­grup­pe sind alle moti­vier­ten Schü­le­rin­nen und Schü­ler herz­lich will­kom­men — wir freu­en uns schon auf vie­le neue Freund­schaf­ten“, zeigt sich die neue Lei­tung der Orts­grup­pe Gmun­den ein­la­dend.

Zur OG Gmun­den:

Die Orts­grup­pe Gmun­den ist eine von 13 Orts­grup­pen der Uni­on Höhe­rer Schü­ler Ober­ös­ter­reich. Die­se bil­den durch ihre regio­na­le Nähe zu den Schü­lern gemein­sam die Grund­la­ge für die Ver­tre­tungs­ar­beit der UHS.

Zur UHS OÖ:

Die UHS OÖ ist die größ­te Schü­ler­or­ga­ni­sa­ti­on Ober­ös­ter­reichs und han­delt nach dem Mot­to „Ser­vice. Ver­tre­tung. Events.”. Sie stellt für rund 90.000 höhe­re Schü­ler in Ober­ös­ter­reich eine seriö­se Ver­tre­tung in allen Schul­fra­gen dar und ver­tritt deren Inter­es­sen aktiv gegen­über den Ver­ant­wort­li­chen in der Bil­dungs­po­li­tik. Die UHS OÖ stellt im Schul­jahr 2020/21 die bei­den Lan­des­schul­spre­cher im BMHS und AHS Bereich sowie in der Lan­des­schü­ler­ver­tre­tung 16 von 16 Man­da­ten in den höhe­ren Schu­len.

Foto: pri­vat