Wenn du was sagst, bring’ ich dich um!” — Mädchen vor Schule attackiert

Seit 12. Okto­ber geht die 11-jäh­ri­ge Tan­ja B. (Name von der Redak­ti­on geän­dert) nicht mehr ger­ne in ihre Schu­le in Laa­kir­chen, denn sie hat Angst. Um 16.00 soll Tan­ja beim Ver­las­sen der Klas­se von einer/einem Klas­sen­ka­me­ra­dIn ange­grif­fen wor­den sein. Quet­schun­gen, Schwel­lun­gen und Blut­ergüs­se waren die Fol­ge.

“J. hat mir beim Gang über die Stu­fen bereits in den Rücken getre­ten, dann nach den Stufen…trat sie/er mir in das Schien­bein, dann sprang sie/er mir ein­mal fest auf mei­ne gro­ße Zehe des rech­ten Beins”, gab das Mäd­chen bei der Poli­zei zu Pro­to­koll.

Die übri­gen Mit­schü­ler sol­len J. auf­ge­for­dert haben damit auf­zu­hö­ren, indes soll J. der 11 Jäh­ri­gen noch wei­te­re Ver­let­zun­gen zuge­fügt haben, indem sie/er Tan­ja B. mit dem Fuß in die lin­ke Brust­wir­bel­sei­te trat. Zwei Klas­sen­kol­le­gen sol­len dem Mäd­chen schließ­lich zu Hil­fe gekom­men sein und hiel­ten J. fest, damit Tan­ja B. davon­lau­fen konn­te.

“Wenn du was sagst, bring’ ich dich um!”

J. soll ihr hin­ter­her­ge­ru­fen haben “Wenn Du mich bei der Poli­zei anzeigst und was Dei­nen Eltern sagst, brin­ge ich Dich um und Dei­ne Eltern und Du wirst noch von mir träu­men”, berich­tet Tan­ja B.

Quet­schun­gen, Schwel­lun­gen und Blut­ergüs­se

Tan­jas Mut­ter brach­te die Klei­ne schließ­lich zum Arzt. Der stell­te diver­se Quet­schun­gen, Schwel­lun­gen und Blut­ergüs­se bei dem Kind fest. “Mei­ne Toch­ter hat eine dicke Zehe! Muss jetzt 3 Wochen Ruhe geben , hat blaue Fle­cken und bei­de Unter­schen­kel schmer­zen”, klagt Frau B.

Bil­dungs­di­rek­ti­on nimmt Vor­fall ernst

Sei­tens der Bil­dungs­di­rek­ti­on nimmt man den Vor­fall sehr ernst. Es wer­de alles getan um so etwas zu ver­hin­dern. Leh­rer und Direk­ti­on hät­ten vor­bild­haft reagiert, heißt es.

“Die Gewalt­be­reit­schaft von Schü­le­rin­nen und Schü­lern ist ein The­ma, das ich mit kri­ti­schem Auge betrach­te. Unse­re Schul­lei­te­rin­nen und Schul­lei­ter sowie Päd­ago­gin­nen und Päd­ago­gen sind bes­tens geschult, um heik­le Situa­tio­nen gut ein­schät­zen zu kön­nen. In der Bil­dungs­di­rek­ti­on bie­ten wir pro­fes­sio­nel­le Hil­fe mit unse­ren Schul­psy­cho­lo­gin­nen und Schul­psy­cho­lo­gen, die bei Bedarf die Schu­len unter­stüt­zen. Auch arbei­ten wir mit Insti­tu­tio­nen wie der Poli­zei oder der Kin­der- und Jugend­an­walt­schaft zusam­men, um den best­mög­li­chen Schutz für alle bie­ten zu kön­nen.“, so Bil­dungs­di­rek­tor Mag. Dr. Alfred Klamp­fer im sal­zi-Inter­view.

Vor­über­ge­hend vom Unter­richt sus­pen­diert

Der Schü­ler / Die Schü­le­rin wur­de bis 23. Okto­ber sus­pen­diert. Es ist die ers­te Sus­pen­die­rung, die gegen die Schülerin/den Schü­ler jemals aus­ge­spro­chen wor­den ist. Für Tan­jas Mut­ter ist das nicht genug. Sie hat bei der Poli­zei Anzei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung erstat­tet. In die Schu­le geht ihr Kind der­zeit nicht, dazu hät­te sie zu gro­ße Angst.