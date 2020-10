Großzügige Spende an die Wasserrettung Weyregg

Franz Rei­fets­ham­mer mit sei­nem Spar Markt in Weyregg am Atter­see ist immer wie­der bemüht Ver­ei­ne in der Umge­bung zu unter­stüt­zen. Und so durf­ten sich kürz­lich die Mit­glie­der der Was­ser­ret­tung Weyregg über die groß­zü­gi­ge Spen­de in Höhe von € 1000 freu­en, die durch eine Tom­bo­la im Spar Markt zusam­men gekom­men sind.

Dies wird in Mit­ar­bei­ter­aus­bil­dung und Mate­ri­al inves­tiert und kommt somit wie­der­um dem Ret­tungs­we­sen, letzt­end­lich in Not gera­te­nen Mit­men­schen zu Gute.

Orts­stel­len­lei­ter Mar­cus Offen­ber­ger bedankt sich mit sei­nen Stell­ver­tre­tern Dani­el Lah­ner und Andre­as Eder im Namen aller Mit­glie­der der Orts­stel­le bei Franz Rei­fets­ham­mer für sei­ne Ges­te der Mensch­lich­keit und gra­tu­lie­ren gleich­zei­tig zum gelun­ge­nen Neu­bau sei­nes Spar Mark­tes Weyregg am Atter­see.

Foto: ÖWR Weyregg