FCA- Ladies schrammten gegen TUS Kremsmünster am “Dreier” vorbei

Von der 1. Minu­te an dräng­ten die Gast­ge­be­rin­nen ges­tern im hei­mi­schen Traun­stein-Sta­di­on in der Lan­des­li­ga gegen TUS Krems­müns­ter auf einen Füh­rungs­tref­fer. Mit ech­tem „power-play“ schnür­ten sie die Gäs­te ein, ohne die eige­nen zahl­rei­chen Chan­cen zu einem Tor­er­folg nüt­zen zu kön­nen. Ins­be­son­de­re in der 1. Spiel­hälf­te spiel­te die Heim­elf auf 1 Tor, nur ganz sel­ten von „Nadel­sti­chen“ durch Kon­ter Krems­müns­ters unter­bro­chen.

„Shut out“ von Appl!

In der 25. Minu­te prüf­te San­dra Geis­ber­ger mit einem 20-Meter-Frei­stoß Alt­müns­ters Kee­pe­rin Jana Appl, die aber glän­zend reagier­te und bis zum Schluss in ihrem ers­ten vol­len Ein­satz in der Meis­ter­schaft das „shut out“ ohne Gegen­tref­fer schaff­te. In der 37. Minu­te schien das 1:0 für die Haus­her­rin­nen unaus­weich­lich: Sophie Stelz­ham­mer knall­te den Ball an das lin­ke Lat­ten­kreuz, beim har­ten Nach­schuss von Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger reagier­te aber Krems­müns­ters Tor­hü­te­rin Susan­ne Arn­hold sen­sa­tio­nell und ver­hin­der­te das 0:1.

Mit fri­schen Kräf­ten in den 2. Abschnitt

Zur Pau­se wech­sel­te Chef­trai­ner Jür­gen Wabitsch Neu­zu­gang Cla­ris­sa Sei­rin­ger (Uni­on Gam­pern, U. Klein­mün­chen), die 16- jäh­ri­ge debü­tier­te trotz des Punk­te­ver­lus­tes mit Bra­vour und füg­te sich glän­zend in ihr neu­es Team ein: Jana Appl; Eve­lyn Kar­lin­ger, Sarah Stelz­ham­mer, Emi­lie Hamet­ner, Vale­rie Hamet­ner, Anna-Katha­ri­na Sto­ckin­ger, Debo­rah Mir­ja­nic, Ste­pha­nie Pesen­dor­fer, Sophie Stelz­ham­mer, Nora Fran­ko­wicz, Mar­le­ne Hagl.

Auch Susan­ne Schuh­mei­er, Katha­ri­na Hrou­da und Kath­rin Eva Ober­mei­er kamen noch zu Ein­sät­zen, wobei sich der gesam­te Kader ein Son­der­lob für den auf­op­fe­rungs­vol­len Kampf ver­dien­te, es fehl­te ledig­lich die letz­te Effi­zi­enz.

Her­ber Ver­lust: schwe­re Ver­let­zung von Sophie Stelz­ham­mer

Grö­ße­re Sor­gen als der Ver­lust von 2 Zäh­lern berei­tet dem Trai­ner Duo: Jür­gen Wabitsch- Phil­ipp Kar­lin­ger die schwe­re Ver­let­zung und ein erwar­ten­der lan­ger Aus­fall der Kapi­tä­nin Sophie Stelz­ham­mer, die sich bei einem har­ten Zwei­kampf ver­mut­lich einen Knö­chel­bruch zuzog.

Die bes­ten Gene­sungs­wün­sche möch­ten die Team­kol­le­gin­nen und die Trai­ner­crew auch auf die­sem Weg der gro­ßen Mann­schafts-Stüt­ze über­mit­teln: „Sophie, wir drü­cken Dir ganz fest die Dau­men, dass Du bald zurück­keh­ren kannst“!

Wabitsch: „Wir hat­ten heu­te nicht unse­ren bes­ten Tag, ver­ga­ben in der 1. Hälf­te die Füh­rung und hof­fen jetzt alle nur, dass sich die Ver­let­zung für Sophie nicht als so schwer her­aus­stellt wie befürch­tet“! Durch das Remis fal­len sei­ne Schütz­lin­ge mit 10 Punk­ten auf Platz 3 hin­ter dem TSV Ottens­heim (16) und Dorf/Pram (12) zurück. Die Gäs­te sind nach dem 4. Remis im Herbst neben Tabel­len­füh­rer Ottens­heim noch immer unge­schla­gen.

Foto: Hel­mut Pich­ler