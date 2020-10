KommR Josef Nahmer – 80 Jahre jung

Das „Liachtbradln“ blieb ihm heu­er – wie so vie­len – lei­der ver­sagt. Den­noch stell­ten sich vie­le Gra­tu­lan­ten beim ehem. WKO-Funk­tio­när ein, um ihm zu sei­nem 80. Geburts­tag zu gra­tu­lie­ren. 27 Jah­re übte der belieb­te Bäcker­meis­ter Funk­tio­nen in der WKO aus, die vom Bezirks­stel­len­aus­schuss über der Fach­grup­pen­aus­schuss der Bäcker- und Kon­di­to­ren­in­nung bis zum Lai­en­rich­ter am Arbeits- und Sozi­al­ge­richt reich­ten.

Nah­mer hielt Fach­kur­se aus der Bäcke­rei­kun­de in ganz Öster­reich war eben­so Bei­sit­zen­der bei den Lehr­ab­schluss­prü­fun­gen der Bäcker. Ger­ne erin­ner­ten sich der ehem. WK-Obmann KommR Gott­fried Schraba­cher (l.) und Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank (r.) gemein­sam mit dem Jubi­lar und sei­ner Gat­tin an erleb­nis­rei­che Zei­ten.

Foto: WKOÖ