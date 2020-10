Michael Hochleitner tritt für die ÖVP Desselbrunn an

Nach eher ruhi­ge­ren Mona­ten – auf­grund des Coro­na­vi­rus – in der Kom­mu­nal­po­li­tik in der Gemein­de Des­sel­brunn, wur­de in der Gemein­de­rats­sit­zung am 29. Sep­tem­ber 2020 ein neu­er Vize­bür­ger­meis­ter gewählt.

Wie bereits für März geplant, wur­den nun auch in der ÖVP Orts­grup­pe der Gemein­de Des­sel­brunn die Wei­chen Rich­tung Zukunft gestellt.

Nach inter­nen Klau­su­ren und kon­struk­ti­ven Abstim­mun­gen stell­te sich Micha­el Hoch­leit­ner als zukünf­ti­ger Spit­zen­kan­di­dat für die Bür­ger­meis­ter- und Gemein­de­rats­wahl 2021 her­aus.

Somit trat Vize­bür­ger­meis­ter Ernst Mair von sei­ner 24-jäh­ri­gen Tätig­keit zurück und Micha­el Hoch­leit­ner rück­te in die­sem Zuge in den Gemein­de­vor­stand und somit als Vize­bür­ger­meis­ter nach. Die der­zei­ti­ge Bür­ger­meis­te­rin Ulri­ke Hil­le wird bis zur Wahl im Amt blei­ben und freut sich über ihren mög­li­chen Nach­fol­ger.

Somit ist noch etwas Zeit zum Ken­nen­ler­nen und Ein­ar­bei­ten in eine der Gemein­de­füh­rungs­po­si­tio­nen, ehe dann 2021 das höchs­te Amt in der rund 1.800 Ein­woh­ner­ge­mein­de ange­strebt wird.

„Die Orts­grup­pe steht geschlos­sen hin­ter dem neu­en Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­ten und wird ihn auch bei der Gemein­de­rats­wahl mit vol­ler Kraft unter­stüt­zen“, so Par­tei­ob­mann Rudolf Gru­ber.

„Ich freue mich über die­se Chan­ce und Mög­lich­keit sowie in das Ver­trau­en das die ÖVP Des­sel­brunn in mich setzt“, so Hoch­leit­ner nach der Annah­me der Wahl.

Die Ange­lo­bung erfolg­te am 01. Okto­ber in den Räum­lich­kei­ten der BH Vöck­la­bruck durch Bezirks­haupt­mann Mag. Dr. Johan­nes Beer.

Foto: pri­vat