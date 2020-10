Naturfreunde Bad Ischl am Dachstein

Der Dach­stein, ober­ös­ter­reichs höchs­ter Berg und gan­zer Stolz des Salz­kam­mer­gu­tes. Mit sei­ner wei­ßen Müt­ze ist er für vie­le das per­fek­te Foto­mo­tiv. Doch nicht nur vom Tal bie­tet der Glet­scher eine traum­haf­te Kulis­se, auch eine Tour zum Gip­fel ver­spricht ein wahr­haf­ti­ges Natur­spek­ta­kel. Aus die­sem Grund lie­ßen es sich die Natur­freun­de Bad Ischl nicht neh­men den Dach­stein auch die­se Sai­son zu erklim­men. Eine Glet­scher­be­stei­gung erfor­dert neben guter Aus­rüs­tung auch eine gewis­se Fach­kennt­nis.

Fran­zis­ka Buch­böck und Flo­ri­an Moser über­nah­men des­we­gen die Füh­rung und garan­tie­ren die not­wen­di­gen Maß­nah­men für eine siche­re Tour. Das Inter­es­se an der Wan­de­rung war groß. 11 Mit­glie­der der Natur­freun­de ver­teilt über das Salz­kam­mer­gut nut­zen die Chan­ce unter pro­fes­sio­nel­ler Füh­rung den Dach­stein zu bestei­gen. Eine Auf­tei­lung in 2 Grup­pen ermög­lich­te für jeden Inter­es­sier­ten eine für sich per­fekt abge­stimm­te Teil­nah­me. Eine „Pass“ leg­te den ers­ten Abschnitt bis zur all­seits bekann­ten Simo­ny­hüt­te zurück.

Dort ange­kom­men, ließ die Grup­pe den Abend mit einer Über­nach­tung gemüt­lich aus­klin­gen. Am nächs­ten Tag ging es nach einer ordent­li­chen Stär­kung wei­ter zur Seet­hal­er­hüt­te, wo man sich mit der 2.Gruppe traf. Die­se wie­der­rum leg­te die ers­te Stre­cke mit der Seil­bahn zurück. Eine Unter­tei­lung in Teams gab jeden die Mög­lich­keit selbst über die Inten­si­tät der Wan­de­rung zu ent­schei­den und sich dem­entspre­chend der Grup­pe anzu­schlie­ßen. Bei der Seet­hal­er­hüt­te wur­den die Grup­pen zusam­men­ge­legt und es ging gemein­sam zum Gip­fel. Die Kon­di­tio­nen für einen Gip­fel­sturm waren per­fekt. Bei fast wol­ken­lo­sem Him­mel ging es auf­wärts in küh­ler gele­ge­ne Regio­nen.

Der Anstieg eines Glet­schers erfor­dert gewis­se Sicher­heits­maß­nah­men, denn Glet­scher­spal­ten sind kei­ne Sel­ten­heit. Dank der erfah­re­nen Füh­rer Fran­zis­ka und Flo­ri­an konn­te die Grup­pe sicher und ohne Pro­ble­me den Gip­fel des fast 3000ers erzwin­gen. Oben auf 2995m ange­kom­men, war die Freu­de zwar groß, der Aus­blick aber noch grö­ßer. Nach­dem der Anstieg im Gip­fel­buch ver­merkt wur­de, ging es wie­der in Rich­tung Tal. Unten ange­kom­men ließ die Grup­pe die Tour in Ram­sau gemüt­lich aus­klin­gen. Bei Essen & Geträn­ke wur­de auf die Tour­gui­des, den Gip­fel­sturm und die erfolg­rei­che Wan­de­rung ange­sto­ßen.

Foto: pri­vat