Neue Vorsitzende bei Gmundner Alpenverein

Coro­nabe­dingt etwas ver­spä­tet fand kürz­lich unter stren­ger Ein­hal­tung der COVID-19 Bestim­mun­gen die jähr­li­che Haupt­ver­samm­lung des Gmund­ner Alpen­ver­eins statt.

Susi Mun­nin­ger, die lang­jäh­ri­ge Obfrau der Sek­ti­on, leg­te im Rah­men der Ver­samm­lung den Vor­sitz in jün­ge­re Hän­de. Ganz wird sie sich jedoch noch nicht zurück­zie­hen, son­dern steht den bei­den neu­en Vor­sit­zen­den Andre­as Hengst­ber­ger und Andre­as Mat­ti­schek wei­ter­hin mit Rat, Tat und vor allem lang­jäh­ri­ger Erfah­rung zur Sei­te. Die bei­den neu­en Vor­sit­zen­den über­neh­men von Susi Mun­nin­ger eine Sek­ti­on mit rund 2700 Mit­glie­dern und einem moti­vier­ten Team an Ehren­amt­li­chen.

Nur dan­ke die­ser enga­gier­ten Ver­eins­mit­glie­der war im ver­gan­ge­nen Jahr die Gene­ral­sa­nie­rung des Mies­we­ges mög­lich. Wei­ters konn­te heu­er die Fas­sa­de der Gmund­ner Hüt­te saniert wer­den und ohne den Ein­satz der Weg­war­te wären die diver­sen Stei­ge des Gmund­ner Alpen­ver­eins nicht in einem so her­vor­ra­gen­den Zustand. So wur­den heu­er zum Bei­spiel am Mai­ralm­steig eini­ge neue Lei­tern und Stu­fen gebaut und am Hernd­ler­steig 100 Meter Seil­ver­si­che­rung erneut und 40 neue Anker gesetzt.

Müden Wan­de­rern ste­hen seit Früh­ling an diver­sen Aus­sichts­stel­len neue Bän­ke zur Ver­fü­gung, die von Weg­wart Chris­ti­an Rit­ten­scho­ber selbst gebaut wor­den sind. An die­ser Stel­le ein gro­ßes Dan­ke an alle ehren­amt­li­chen Hel­fer, an alle Tou­ren­füh­rer für die tol­len Tou­ren und Kur­se und vor allem an Susi Mun­nin­ger für ihre her­vor­ra­gen­de Arbeit in den ver­gan­ge­nen Jah­ren!

Foto: pri­vat