Neues Feuerwehrboot in Windern

Seit Som­mer 2020 darf sich die FF Win­dern als Stütz­punkt Feu­er­wehr bezeich­nen. Auf­grund der gehäuf­ten Ein­sät­ze und dem hohen Gefah­ren­po­ten­ti­al an der Traun, wur­de ein „Whal­ly“ Motor­boot vom Lan­des­feu­er­wehr­ver­band an die FF Win­dern aus­ge­la­gert.

Mit dem 40ps-igen Kunst­stoff­scha­len­boot wer­den bereits vie­le Schu­lungs­fahr­ten an der Traun und am Traun­see absol­viert, so Aus­bil­dungs­lei­ter Jür­gen Eich­mair. Die Feu­er­wehr Win­dern freut sich auf die neu­en Her­aus­for­de­run­gen, und hofft auf unfall­freie Fahr­ten auf den Gewäs­sern, ergänzt Kom­man­dant Chris­toph Föt­tin­ger.

Foto: pri­vat