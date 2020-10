Online Bezirksherbsttagung der Landjugend Gmunden

Beson­de­re Zei­ten erfor­dern beson­de­re Umset­zun­gen von Ver­an­stal­tun­gen. Daher ver­an­stal­te­te die Land­ju­gend Bezirk Gmun­den heu­er erst­mals eine online Herbst­ta­gung. Gemein­sam mit den Orts­grup­pen, wel­che alle online dabei waren, lie­ßen wir die­ses Land­ju­gend­jahr Revue pas­sie­ren. Dabei konn­te man auch sehen wie fle­xi­bel die Land­ju­gend ist.

Bei­spie­le von Akti­vi­tä­ten in die­sem Jahr waren, eine Müll­sam­mel­ak­ti­on wo man beim Spa­zie­ren­ge­hen ein­fach einen Müll­sack mit­nahm und die Umge­bung rei­nig­te. Beim Wings for Life Run war die Land­ju­gend Ober­ös­ter­reich als zweit­größ­te Grup­pe welt­weit dabei und im Mai wur­den Mini-Mai­bäu­me bei vie­len Fami­li­en zu Hau­se auf­ge­stellt.

Das heu­ri­ge Bezirks­pro­jekt „Phä­no­me­nal – Regio­nal“, bei wel­chem Direkt­ver­mark­ter der Regi­on vor den Vor­hang geholt wur­den und die Viel­falt des Bezir­kes auf­ge­zeigt wur­de, neh­men wir uns ins nächs­te Jahr mit und wer­den dies noch wei­ter aus­bau­en. Von zwei Vor­stands­mit­glie­dern muss­ten wir uns heu­er lei­der ver­ab­schie­den. Vie­len Dank an Kers­tin Buch­in­ger und Anna Waldl für die Unter­stüt­zung und euer Enga­ge­ment in den letz­ten Jah­ren. Will­kom­men hei­ßen dür­fen wir bei uns im Vor­stand Johan­na Waldl (Land­ju­gend Laa­kir­chen-Roit­ham), Lena Fessl (Land­ju­gend Alt­müns­ter) und Dani­el Holz­in­ger (Land­ju­gend Eben­see), so der Land­ju­gend­vor­stand des Bezir­kes.

Foto: pri­vat