Positive Tennis Meisterschaftsbilanz 2020 für den UTC Gmunden

2 Meis­ter­ti­tel sowie 2 Vize­meis­ter­ti­tel konn­te die Ten­nis­ju­gend des Uni­on Ten­nis­club Gmun­den (UTCG) in der nun abge­lau­fe­nen Herbst­sai­son errin­gen. „Das heu­ri­ge Jahr hat uns gezeigt, dass die jah­re­lan­gen Bemü­hun­gen vom Jugend­be­treu­er­team rund um Rudi Aigner und Hel­mut Hie­gels­ber­ger sehr erfolg­reich sind“ freut sich Obmann Toni Schwarz­mayr.

Das Kids Team (Fre­de­rik Thal­ham­mer, Jakob Kron­eg­ger, Flo­ri­an Lint­schin­ger, Fabi­an Spiess­ber­ger-Bin­der und Cle­mens Peters) mit Mann­schafts­füh­rer Vol­ker Dobrin­ger konn­te mit vie­len Neu­zu­gän­gen den Vize­meis­ter­ti­tel in der Klas­se Süd C errin­gen. Das Green Team (Ema Tabu­cic, Jakob Har­rin­ger, Micha­el Gru­ber, Paul Dan­ner, Max Thal­ham­mer und Lui­sa Mös­lin­ger) erreich­te mit Ver­stär­kung von U11 Lan­des­meis­te­rin Ema Tabu­cic und Gmun­dens U12/U14 Stadt­meis­ter Micha­el Gru­ber, unter der Lei­tung von Ger­hard Har­rin­ger den Vize­meis­ter­ti­tel.

Meis­ter in der Bezirks­klas­se Süd A der Junio­ren (bis 18) hol­te sich wie bereits auch in der Sai­son 2019 das Juni­or Team 1 (Lara Mös­lin­ger, Flo­ri­an Pra­her, Ste­fan Brun­ner, David Schrei­ner) mit Mann­schafts­füh­re­rin Olga Schrei­ner. Mit 3 Sie­gen und nur einer Nie­der­la­ge wur­de auch das Juni­or Team 2 sou­ve­rä­ner Meis­ter in der Klas­se Süd A. „Als Jugend­wart bin ich sehr stolz auf mein Team (Moritz Mat­sche­ko, Jonas Mat­sche­ko, Maxi­mi­li­an Thal­ham­mer, Hei­ko Vicht­bau­er und Micha­el Gru­ber) und auch auf alle ande­ren erfolg­rei­chen Kin­der und Jugend­li­chen unse­res Ver­ei­nes, die mit Begeis­te­rung dabei sind“, freut sich Jugend­wart und Team­be­treu­er Hel­mut Hie­gels­ber­ger.

In der höchs­ten Spiel­klas­se des Lan­des (Ober­ös­ter­reich Liga) konn­te das Ü35 Damen­team von Bar­ba­ra Lab­mayr den 3. Platz erspie­len.

Die ers­te Her­ren Mann­schaft des UTCG (Mar­kus Mös­lin­ger, Fabi­an Helm, Lukas Fer­cher, Fabio Hie­gels­ber­ger, Jür­gen Stum­mer, Ronald Baum­gart­ner, Ste­fan Brun­ner und David Schrei­ner) beleg­te den Vize­meis­ter in der Bezirks­klas­se Süd A. Zum Sai­son­aus­klang gab es, gemein­sam mit unse­ren Jugend Spie­le­rIn­nen und Eltern ein lus­ti­ges Bratl- Tur­nier mit anschlie­ßen­der gemüt­li­cher Abschluss­fei­er mit Sie­ger­eh­rung.

Foto: UTCG