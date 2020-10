Runde 4: SPG muki Ebensee siegt 4:1 in Wien

Eben­see schafft gegen Flötzersteig/Sportclub drei wich­ti­ge Punk­te

Ivan Kara­bec (Eben­see) sorg­te im Duell der bei­den Legio­nä­re gegen den slo­wa­ki­schen Rou­ti­nier Anton Kutis (Flöt­zer­steig) mit einem sen­sa­tio­nel­len 3:0 für den Auf­takt nach Maß in Wien. Danach tat es ihm Chris­ti­an Wolf (Eben­see) nach und sichert sich gegen David Klaus (Flöt­zer­steig) einen 3:1‑Sieg. Jonas Prom­ber­ger (Eben­see) ver­liert in einem engen Match gegen Nor­bert Rapolt 2:3. Das Dop­pel Promberger/Wolf spielt wie­der alle Trümp­fe aus und domi­niert das Flöt­zer­steig Duo Rapolt/Klaus mit 3:1. Danach fixiert ein blen­dend auf­spie­len­der Chris­ti­an Wolf (Eben­see) mit einem unge­fähr­de­ten 3:1 gegen Anton Kutis den ers­ten Match-Sieg für Eben­see in der noch jun­gen Sai­son.

Punk­te für Eben­see: Wolf 2, Kara­bec 1, Dop­pel Promberger/Wolf 1.

Run­de 5: Tol­le Stim­mung – aber bit­te­re 1:4‑Heim-Niederlagegegen Wr. Neu­dorf

Am Natio­nal­fei­er­tag über­rasch­te Wr. Neu­dorfs Tak­tik-Fuchs Wojciech Kolod­zie­jc­zyk die Eben­seer mit sei­ner Team-Auf­stel­lung. Eine etwas zu hohe 1:4‑Niederlage für Eben­see war die Fol­ge. Der Auf­takt war ein offe­nes Match zwi­schen Ivan Kara­bec (Eben­see) und Mar­tin Radel (Neu­dorf). Nach dra­ma­ti­schen Ball­wech­seln und einem glück­li­chen Sieg durf­ten die Nie­der­ös­ter­rei­cher erst­mals jubeln. Chris­ti­an Wolf (Eben­see) stell­te gegen einen sicht­lich über­for­der­ten U‑18 Team­spie­ler Fabi­an Fritz mit 3:0 rasch auf den 1:1‑Zwischenstand.

Jetzt lag es an Jonas Prom­ber­ger (Eben­see) gegen sei­nen Schwa­ger in Spe Mar­tin Bäu­er­le (Neu­dorf) die Hei­mi­schen in Füh­rung zu brin­gen. Lan­ge Zeit sah es auch danach aus, ehe das Spiel völ­lig zu Guns­ten des Nie­der­ös­ter­rei­chers kipp­te. 2:1 für die Gäs­te. Das Dop­pel Promberger/Wolf konn­te dies­mal auch kei­ne ent­schei­den­den Impul­se set­zen und ver­lor gegen Kolodziejczyk/Bäuerle klar. 3:1 für Wr. Neu­dorf.

Nur noch eine Son­der­leis­tung des Paralym­pic­sie­gers von Sid­ney 2000, Ivan Kara­bec, konn­te die Eben­seer im Spiel um ein Remis hal­ten. Das Match ver­lief auch nach dem Geschmack der trotz har­ter Prä­ven­tiv­maß­nah­men zahl­reich erschie­ne­nen Fans. Kara­bec hielt gegen Kolod­zie­jc­zyk, den Spie­ler­trai­ner­fuchs der Nie­der­ös­ter­rei­cher, kräf­tig dage­gen, muss­te aber schließ­lich eine 1:3‑Niederlage ein­ste­cken. Damit war der Matchen­d­stand von 1:4 aus Sicht der Eben­seer gege­ben.

Fazit: Trotz Coro­na und einer emp­find­li­chen Schlap­pe für Eben­see fand ein treu­es und höchst dis­zi­pli­nier­tes Publi­kum Gefal­len am Spiel. Eben­see hält nach 5 Run­den mit einem Aus­wärts­sieg, einem Unent­schie­den und 3 Nie­der­la­gen den 6. Tabel­len­rang. In der nächs­ten Par­tie muss Eben­see nach Ken­nel­bach (Vor­arl­berg) zum aktu­el­len Tabel­len­füh­rer. Auch unter Covid-Auf­la­gen schaff­te es die SPG muki Eben­see eine wür­di­ge Ver­an­stal­tung durch­zu­füh­ren und die Fan­ge­mein­de dank­te es mit zahl­rei­chem Besuch.

Tabel­le und Details: https://xttv.oettv.info/ed/index.php?lid=5790

