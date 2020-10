TAG 2 bei den European Championships 49er, 49erFX, Nacra 17

Lei­der konn­ten auf­grund von Wind­man­gel am, 30.09.2020 in kei­ner Klas­se Wett­fahr­ten gese­gelt wer­den. Wäh­rend die Seg­ler auf Wind war­te­ten, konn­te am Nach­mit­tag der Trai­nings­flug der Fly­ing Bulls an den Atter­see ver­legt wer­den und sorg­te so für Abwechs­lung.

Für Don­ners­tag, sind die Starts wie­der für 11:00 Uhr geplant. Soll­ten in allen Klas­sen drei Wett­fahr­ten gese­gelt wer­den kön­nen, sind die Qua­li­fi­ka­ti­ons­wett­fahr­ten been­det und von Frei­tag bis Sonn­tag könn­ten die Final­wett­fahr­ten statt­fin­den.

Foto: Tobi­as Störk­le